CTP Gençlik Örgütü: Kriz masası en erken zamanda kurulmalı!

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Gençlik Örgütü, acilen bir kriz masası kurulması ve bilimsel kararların uygulanmasını sağlayacak bir yapının oluşturulması gerektiğini kaydetti.

CTP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre CTP Gençlik Örgütü, ülkede acilen bir kriz masası kurulmasını istedi.

CTP Gençlik Örgütü’nün açıklamasında, kovid-19 salgını nedeniyle sağlık sistemi ve ekonominin büyük yara aldığı belirtilerek, salgın süresince görev almış geçmiş ve şu andaki hükümetin sorumsuzca, deneme yanılma yöntemi ile almış olduğu kararların eğitim, sağlık ve ekonomiyi içinden çıkılmaz bir duruma sürüklediği savunuldu.

Bakanlar Kurulu’nda alınan kararların, Kıbrıs Türk halkının ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik olmayıp tamamen günü kurtarmayı ve olası bir erken seçimde sandıktan iyi bir oy almayı hedefleyen kararlar olduğunun öne sürüldüğü açıklamada, Kıbrıs Türk halkının kovid-19 salgını sürecinde planlı, bilimsel kararlar alan bir yönetime layık olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Geçtiğimiz dönemde sözde ekonominin canlanması amacı ile karantinasız girişlere izin verilmesi yönünde alınan kararlar doğrultusunda vaka sayıları yeniden artış göstermeye başlamış, on binden fazla işletme kapanmış, binlerce yurttaş işsiz kalmış ve yaşam kalitesi azımsanamayacak oranda düşmüştür. Hükümet vakalar en düşük seviyelerde seyrederken sağlık altyapısını güçlendirmek, yükseköğrenim sektörünü planlı bir şekilde açmak, aşı programı hazırlamak yerine yılbaşında kumarhanelerde düzenlenen partilere göz yummuş, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarını pazarlığa açmış ve bizi şu anki durumun içine sürüklemiştir. Sonuç olarak sağlık, ekonomi ve eğitimde yıllarca altından kalkamayacağımız yaralar açılmıştır.”

Ülkede tableti, internet erişimi olmayan eğitimden kopmuş çocuklar, geleceğini planlayamayan gençler ve işletme sahipleri olduğunun belirtildiği açıklamada, görevde olan hükümetin bu yükün altından kalkabilecek kapasitede olmadığı savunuldu.

İçinde bulunulan durumdan ancak toplumsal seferberlik ve birliktelikle çıkılabileceğinin kaydedildiği açıklamada, hükümetin yapılan tüm yardım çağrılarını yanıtsız bıraktığı iddia edildi.

Açıklamada, “Cumhuriyetçi Türk Partisi Gençlik Örgütü olarak, ülkede acilen bir kriz masası kurulması ve bilimsel kararların uygulanmasını sağlanacak bir yapının oluşturulmasının gerekliliğini bir kez daha yineleriz” denildi.