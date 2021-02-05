Evde kal konserleri devam ediyor

Corona virüsü salgını nedeniyle evlere kapanan sanatçılar KibrisOnAir’da dinleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Kıbrıs OnAir Evde Kal Konserler serisi ülkemizde artan vakalar ve Bakanlar Kurulunun aldığı tam kapanma kararından sonra son sürat yeniden başlayan Evde Kal Konseri son sürat devam ediyor.

Evde kalan vatandaşlarımıza ve sanatçılarımıza moral veren konserlerde bu gece

Eda Girgin var bu hafta ki program:

Cumartesi Gizem Akbil Pazar 19:00 Neslihan Çakır 21:00 Aydın Alimer