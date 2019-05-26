Interpol kayıp çocukların peşinde

Güney Kıbrıs’ta seri katil dehşetinden sonra 15 çocuğun kayıp olduğu ve halen arandığı gerçeği de ortaya çıktı…

Uluslararası polis örgütü Interpol Güney Kıbrıs’ta 2007’den 2017’ye kadar toplam 15 Kıbrıslı çocuk veya Kıbrıs’la bağlantılı kayıp çocuk olduğunu bildirdi.

Konula ilgili geniş bir haber yayınlayan Fileleftheros gazetesi haberinde şu ifadelere yer verdi: Çoğunluğu, boşanmış veya ayrılmış ebeveynlerin çocuklarıdır; burada bir ebeveynin çocukla birlikte kaldığına inanılır. Gazete, listedeki göçmen ebeveynlerin Kıbrıs’ta doğmuş çocuklar olduğunu da ekledi.

Yayın, her yıl 25 Mayıs’ta gerçekleşen Uluslararası Kayıp Çocuk Günü ile ve Orestes’in çevrimiçi adını alan ve şu anda polis nezaretinde olan, kendinden itiraf eden bir seri katilin mağduru olan iki çocuktan (2016 ve 2018’de) ortadan kaybolması ile çakışıyor.

Natalia bulundu, Sierra kayıp

Sekiz yaşındaki Elena Natalia’nın cesedi Mitsero’daki Kokkini Limni’de bir bavulda bulundu. Arama altı yaşındaki Sierra’nın cesedi ile Xyliatou yakınlarındaki Memi gölünde devam ediyor.

Orestes’in iki küçük kızı, annelerini ve diğer üç kadını öldürdüğünü itiraf ettiği bildirildi. Şimdiye kadar beş kadın – dört kadın ve bir çocuk – kurtarıldı.

Polis, kayıpları ele aldıkları için sert eleştirilere maruz kaldı. Adalet Bakanı istifa etti ve soruşturma sürerken polis şefi görevden alındı.

Bu davalarda, çocukların kayıp bildirildiği durumlarda işbirliğini sağlamak için Adalet Bakanlığı ile Ailede Şiddetin Önlenmesi Derneği ile Çocuklara Umut – ÇHS Politika Merkezi arasında imzalanan bir işbirliği protokolünün güncellenmesi gereği vurgulandı.

Çocuklar İçin Umut, bunun hayatları kurtarabileceğine dikkat çekerek, protokollerin daha etkin bir şekilde uygulanmasına acil ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Ayrıca Polise, Çocuk Kaçırma Uyarısı’nı, kayıp çocuklar için Avrupa yardım hattı çerçevesinde faaliyet gösteren fotoğrafların ve kaybedilen çocukların bilgilerinin kitlesel ve koordineli bir şekilde yayınlanması için kullanma çağrısında bulundu. Sierra için.

Binlerce kayıp

Her yıl dünya çapında binlerce çocuğun kayıp olduğu bildiriliyor. Uluslararası Kayıp ve İstismara Uğrayan Çocuklar Merkezi’ne göre, her yıl ABD’de yaklaşık 800.000 çocuğun, Almanya’da 100.000, Brezilya’da 45.000, Avustralya’da 20.000 ve Rusya’da 15.000’in kaybolduğu bildiriliyor.

Uluslararası Kayıp Çocuk Günü

1983 yılında ABD Başkanı Ronald Reagan 25 Mayıs “Ulusal Kayıp Çocuk Günü” nü ilan etti. Dava yaygın bir öfke yarattı ve kayıp çocukların ilgisi ülke genelinde arttı. Birleşik Devletler kayıp çocukları bu şekilde hatırlamaya başladığından beri, dünyadaki diğer ülkeler de benzer anmalarını benimsemişlerdir.

25 Mayıs, yaygın olarak Kayıp Çocuk Günü olarak bilinir, amblemi olarak unutma çiçek. 25 Mayıs 2001’de, ICMEC, Avrupa Kayıp Çocuklar Avrupa ve Avrupa Komisyonu’nun ortak çabasıyla ilk olarak resmen Uluslararası Kayıp Çocuk Günü (IMCD) olarak tanındı .