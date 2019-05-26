Kıbrıs

Öğrenciye eroin operasyonu

26 Mayıs 2019

Üniversite öğrencisinin beraberinde getirdiği 50 gram eroin başını ciddi şekilde derde sokacak…

Tatil için gittiği Türkiye’den dönüşünde  50 gram eroin türü uyuşturucu getiren öğrenci mahkemeye çıkarıldı.

Zanlı Halil Küçük ile ondan uyuşturucu aldığı tespit edilen zanlı Yunus Emre Çiçek tutuklanarak dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede konuyla  ilgili ifade veren Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğünde görevli Polis Memuru Ozan Özder zanlı Halil Küçük’ün 24 Mayıs tarihinde, Lefkoşa’da Çamlık Sokak üzerinde Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda kullanımında bulunan araçta yapılan aramada yaklaşık 15 gram ağırlığında eroin türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak delil olarak alındığını söyledi. Polis, zanlının sorgusunda söz konusu uyuşturucu maddeyi Türkiye’den 50 gram olarak getirdiğini ve bu maddenin bir kısmını satıp bir kısmını da birlikte kaldığı arkadaşı Yunus Emre Çiçek’e verdiğini itiraf ettiğini mahkemeye aktardı. Polis memuru Özder zanlı Yunus Emre Çiçek’in de tutuklandığını ve sözlü beyanda bulunduğunu ayrıca almış olduğu uyuşturucu maddeyi kalmakta oldukları evlerinin damında gizlemiş olduğu yeri polise gösterdiğini ve yapılan aramada yaklaşık 5 gram ağırlığında eroin türü madde bulunduğunu belirtti. Polis olayla ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu kayıp olduğuna inanılan emare uyuşturucu madde olduğunu ayrıca bağlantısı olabilecek şahısların olabileceğini belirterek tahkikatın selameti açısından zanlıların 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

 

Yargıç Şevket Gazi zanlıların soruşturma amaçlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarına ve doktor kontrolünden geçirilmelerine emir verdi.

 

Evrim KAMALI

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