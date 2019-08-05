İnternetteki oyun bağımlısı çocuklarımız!

Çocukların teknoloji bağımlılığı günümüzde en büyük problemlerdendir. Çocuklar akıllı telefon veya bilgisayarlarla internet sitelerindeki interaktif oyunlar oynuyorlar. Oynadıkları oyunlara bağımlı duruma düşüyorlar. Neredeyse dört beş saat internette oyun oynuyorlar. Oyun oynamaları engellenince de saldırganlık, şiddet ve öfke davranışları gösteriyorlar. Bu tür davranışlar bağımlı olan kişilerin davranışlarıdır.

Teknolojiden kaçınmak imkansız. Teknoloji; mal ve hizmetlerin üretiminde veya buna yönelik amaçların gerçekleştirilmesinde kullanılan beceriler, yöntemler, işlemler, tekniklerin derlenmesi veya bilimsel araştırmalar olarak tanımlanır*. Bu tanımdan hareketle teknolojinin bir araç gereç olmadığı, sadece yöntem olduğu anlaşılır. Bilimi kullanarak insan hayatını kolaylaştırmak için yapılan her şeydir. Örneğin teknoloji kullanılarak asansör, ocak, fırın, buzdolabı, otomobil, cep telefonu, bilgisayar yapılır.

İnsanoğlu teknolojinin yararlarını tepe tepe kullanıyorlar. Eskiden yapmış olduğu pek çok işi teknolojik gelişme sayesinde şimdi çok az zamanda ve çok az enerji harcayarak yapıyor. Örneğin çok uzun bir mesafeyi yürüyerek ya da hayvan sırtında günlerce kat ederken şimdi otomobille bir saatte gidiyor.

Teknolojik araç-gereçler yardımıyla uzay araştırmaları daha yakından gerçekleştiriliyor. Bunun yanında pek çok bilim alanındaki gelişmeler de bu sayede daha ince ayar ile yapılıyor.

Diğer taraftan işin zararlı yanları da mevcut. Teknoloji sayesinde doğa yok ediliyor. İnsanları öldürmek için silahlar yapılıyor. Savaşlar çıkarılıp insanlar katlediliyor. Küresel ısınma ve sera etkisine neden olunuyor. Örneğin otomobillerden, elektrik santrallerinden çevreye kirli gazlar salınıyor. Bu da sera etkisine neden oluyor ve küresel ısınma ortaya çıkıyor.

Tüm bunlara ek çocukları saran teknolojik araç gereçler de onların bağımlı olmasına neden oluyor. Psikolojilerinde derin yaralar açıyor. Hatta çocuklar saatlerce internette oyun oynadıkları için ölüyorlar. Çocuklar küçük yaşlarda ipad bağımlısı oluyorlar. En küçük örneği daha önce bu köşede konusu edilen İngiltere’deki 4 yaşındaki ismi verilmeyen çocuk idi**. 2013 yılında 4 yaşındaki kız çocuğu ipad bağımlısı olmuş ve kompulsif davranışları için psikiyatrik tedavi alamaya başlamıştı.

Etrafımızda internetteki oyun bağımlısı çocuk örneklerine sürekli şahit oluyoruz. Çocuklar oyuna ulaşamadıkları, elektrik kesintisi veya internette bir problem olup, oynadıkları interaktif online oyun kesilince çıldırıyorlar. Sağa sola saldırgan davranışlar sergiliyorlar.

Küfür ve şiddet en belirgin tepkiler. Çocuklar adeta madde bağımlısı bireyler gibi ‘bağımlılık’ sergiliyorlar.

Anne ve babaları ile tartışmaya giriyorlar. En kötüsü ise davranışlarının ‘sınırı’ yok. Aslında bunun nedenlerinden bir tanesi de oynadıkları oyunlardaki kahramanlardan ‘saldırgan davranışları’ öğreniyorlar. Oradaki vurma, kırma gibi şiddet davranışlarının aynısını tekrarlıyorlar. Tepki davranışlarının sınırları orada gördükleri davranışlar oluyor. Kendi kültürel kabul gören davranışlarının yerini oyunlardaki karakterlerin davranışları alıyor.

Teknoloji bağımlılığı; teknolojinin aşırı kullanılması isteğinin önüne geçilememesi, teknoloji kullanımı olmadan geçirilen vaktin önemini kaybetmesi, teknoloji kullanımından uzak ya da yoksun kalındığında gerginlik, öfkelilik hali ve hatta saldırganlık davranışlarının olması ve kişinin aile, okul, sosyal ve iş hayatını olumsuz etkilemesi ile seyreden bir davranışsal bağımlılık olarak tanımlanıyor***.

İnternet kullanımı için sınırlar veriliyor; okulöncesinde 30 dk, ilkokul 45 dk, orta okul 1 saat, lise 2 saat. Bunun fazlası zarar ve bağımlılığa doğru giden zamandır.

Çocukları korumak lazım. Eğer çok uzun zaman internette oyuna harcıyorsa bağımlılık var demektir. Hemen önlem alınması lazım. İşin en tehlikeli kısmı ise saldırganlık tepkisinin hangi noktada duracağıdır. Anne-babaya küfürden sonra hangi davranış gelecek acaba? ABD’de çok örnekler var. Oyunları gerçekle birleştirip, orada gördükleri öldürme davranışını normalleştirip, insan öldürmeye kadar varan tepkiler veren çocuklar var. O yüzden erken önlem almak lazım. Çocuğu sürekli kontrol etmek birinci ve en önemli önlemdir; ondan başlayıp, gerekirse uzman yardımı almak. Oyun bağımlılığı çok ciddi bir psikolojik hastalıktır çünkü…

* http://www.teknikicerik.com/teknoloji-nedir.html

** https://www.havadiskibris.com/tabletler-cocuklarin-ruh-sagligini-bozuyor/

***https://www.e-psikiyatri.com/oyun-bagimlisi-cocugunuzu-nasil-vazgecirirsiniz