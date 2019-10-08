Sosyal MedyaTeknoloji

Instagram üzerinden ‘stalk’ yapanları ilgilendiren güncelleme

8 Ekim 2019

Sosyal medya platformu Instagram, kullanıcıların takip ettikleri kişilerin beğeni ve yorumları gibi aktivitelerini gösteren ‘Takip’ sekmesini kaldırıyor.

Birçok kişinin stalk (gizlice takip etme) yapmak için kullandığı sekmenin bir hafta sonra kaldırılmaya başlanacağı söyleniyor.

Dünyanın en çok kullanılan sosyal medya platformları arasında yer alan Instagram, stalk yapanlar için oldukça önemli bir özelliğini kaldırmaya hazırlanıyor.

Webtekno’nun haberine göre, şirketin ürün başkanı Vishal Shah ile yapılan röportajdan sonra Buzzfeed, yayınladığı haberde gelecek haftadan itibaren ‘Takip’ sekmesinin kaldırılacağını belirtti.

Instagram’ın konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olmasına rağmen bazı kullanıcılar Ağustos’un başında sekmenin kaybolduğunu belirtti.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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