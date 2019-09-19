Sosyal MedyaTeknoloji

Merakla beklenen özellik Instagram’da!

19 Eylül 2019

Instagram’a merakla beklenen özellik geldi. Instagram’ın yeni özelliği ile artık kullanıcılar, ileri tarihlere gönderi planlayabilecek. Peki bu özellik nasıl kullanılır?

Sosyal medya devi Facebook’un bünyesinde bulunan Instagram’a yenibir güncelleme geldi.

Kişisel hesaplardan çok, sosyal medya uzmanlığı yapan kişilerin hoşuna gidecek güncelleme, Facebook’un Uluslararası Yayın Sözleşmesi (IBC) kapsamında açıklandı.

Yeni özellik, tüm Instagram kullanıcıları için kullanıma açıldı. Peki Instagram üzerinden gönderi zamanlama nasıl yapılır? Öncelikle Facebook İçerik Stüdyo’suna kayıtlı olmanız gerekiyor. Ardından sayfanızı açıp, “Gönderi Oluştur” seçeneğine tıklayın.

Karşınıza çıkan bölümde, “Zamanla” seçeneği göreceksiniz. Buraya tıklayarak, istediğiniz bir tarihe paylaşım planlayabilirsiniz.

Peki hikaye Planlamak isteyenler ne yapacak? Söz konusu güncelleme bu yönde bir iyileştirmeye ev sahipliği yapmadığı için hikaye zamanlamak için üçüncü parti uygulamalar kullanmak zorundayız.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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