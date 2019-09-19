Kıbrıs

Evinde ve aracında uyuşturucu kalıntısı bulunan şahıs tutuklandı

19 Eylül 2019
narkotik

Gazimağusa’da dün polis tarafından yapılan operasyonda 28 yaşındaki M.K.’nin aracında ve evinde uyuşturucu kalıntısı bulundu.

Polisin açıklamasına göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucu sözkonusu şahsın evinde ve aracında, uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan bir adet enjektör, bir adet küçük kapak, 5 adet foil kağıt parçası ve 2 adet küçük demir çubuk tespit edildi.

Adı geçen şahsı tutuklayan polisin soruşturması sürüyor.

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