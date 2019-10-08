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Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 13 Kasım’da görüşeceğiz

8 Ekim 2019

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la 13 Kasım’da Washington’da görüşeceğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan askerlerini Suriye’den çekme kararı ve Türkiye’nin Fırat’in doğusuna yönelik harekat hazırlığına dair eleştirilere sosyal medya hesabı Twitter’dan cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump sosyal medya hesabı Twitter’de, “Erdoğan 13 Kasım’da davetlim olarak Washington’a gelecek. Türkiye NATO’nun önemli bir üyesidir” mesajını paylaştı.

Trump, “Birçokları Türkiye’nin ABD’nin büyük bir ticaret ortağı olduğunu unutuyor. Türkiye F-35’lerin çelik gövdesini yapıyor. İdlib’de pek çok insanın hayatını kurtarmamıza yardım eden bir anlaşma yaptı” ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump, ricası üzerine ABD’li rahip Andrew Craig Brunson’ın evine sağ salim geri döndüğünü de hatırlattı.

ABD Başkanı Donald Trump, “Suriye’den çekiliyor olabiliriz ama Kürtleri terk etmiyoruz” açıklamasında da bulundu.

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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