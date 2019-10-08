AvrupaDünya

Macron: İslamcılık belası ile savaşmalıyız

8 Ekim 2019

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkent Paris Emniyet Müdürlüğü’nde bıçaklı saldırı sonucu öldürülen 4 kişinin cenaze töreninde “Fransa, İslamcılık belası ile savaşta tetikte bir toplum oluşturmak zorunda” dedi.

Macron, “İslamcılık terörü” ile mücadelede “kurumların tek başına yeterli olmayacağını” belirtip “bütün milletin birleşerek harekete geçmesi gerektiğini” söyledi.

Macron, İslamcılık ile “savaş” vurgusu yaptığı konuşmasında hedefinin bir din olmadığının da altını çizdi. Fransız Cumhurbaşkanı, “Bu bir dine karşı savaş değil ama onun terörizme kayan sapmasına karşı bir mücadele” dedi.

10 yıl önce Müslüman olduğu anlaşılan ve radikal Selefi gruplarla temas halinde olduğu belirtilen saldırgan Mickael Harpon, 3 Ekim’de 3’ü polis 4 memuru bıçaklayarak öldürdü. Bir polis memuru saldırı sonrası Harpon’u Emniyet Müdürlüğü’nün çatısında silahıyla vurup öldürdü.

Harpon’un 16 yıl boyunca Paris Emniyet Müdürlüğü’nün istihbarat dairesinde bir bilgisayar teknisyeni olarak çalışmış olması ise ülkede güvenlik ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili

Etiketler

İlgili Makaleler

Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan’la 13 Kasım’da görüşeceğiz

8 Ekim 2019

Afganistan’da üniversitede patlama

8 Ekim 2019

Hong Kong’da durum daha da kötüleşirse Çin ordusu müdahale edebilir

8 Ekim 2019

Moreno: Darbe girişiminin arkasında Maduro var

8 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı