Türkiye

Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın tutukluluk hali devam edecek

8 Ekim 2019

İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi Nazlı Ilıcak ile Ahmet Altan’ın yargılandığı davada Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasına karar vererek, tutuklu 5 sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme duruşmayı 4 Kasım’a erteledi.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) medya yapılanmasının “darbe çağrışımı” davasında 5 sanığın tutukluluk halinin devamı kararlaştırıldı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin, gazeteciler Ahmet Altan, Mehmet Altan ve Nazlı Ilıcak ile kapatılan Samanyolu Haber Televizyonu sunucusu Şükrü Tuğrul Özşengül, kapatılan Zaman gazetesi Grafik Tasarım Sorumlusu Fevzi Yazıcı ve kapatılan Zaman gazetesi Marka Pazarlama Direktörü Yakup Şimşek’in, “Anayasa’yı ihlal” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması kararını bozmasının ardından dava, yeniden, kararı veren İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülmeye başlandı.

Taleplerin alınmasının ardından ara kararını açıklayan İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, tutuklu sanıklar Nazlı Ilıcak, Ahmet Altan, Yakup Şimşek, Şükrü Tuğrul Özşengül ve Fevzi Yazıcı ile tutuksuz sanık Mehmet Altan hakkında, “Anayasayı ihlal” suçundan verilen, “ağırlaştırmış müebbet hapis cezası” kararının, Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulduğunu hatırlatarak, bu bozma ilamına uyulmasına yönelik hüküm kurduğunu açıkladı.

Kaçma ve kuvvetli suç şüphesi bulunması nedeniyle tutuklu sanıkların tutukluluklarının devamını kararlaştıran heyet, tutuksuz sanık Mehmet Altan’ın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılmasını da hükme bağladı.

DURUŞMA 4 KASIM’A ERTELENDİ

Dava dosyasının mütalaasını açıklaması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesine karar veren heyet, duruşmayı 4 Kasım’a erteledi.

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