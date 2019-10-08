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Güney Kıbrıs, İsrail’den İHA satın aldı

8 Ekim 2019

Güney Kıbrıs, Türkiye’nin Akdeniz’deki sondaj faaliyetlerini gözlemlemek amacıyla İsrail’den dört adet insansız hava aracı satın aldı.

İsrailli Aeronautics firmasının ürettiği İHA’larla, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin Münhasır Ekonomik Bölgesindeki doğal gaz arama faaliyetlerini gözlemlemek için kullanılacağı belirtildi. Firma, müşteri gizliliğini gerekçe göstererek satışa ilişkin bilgi vermezken, yerel basın İHA’ların toplam fiyatının 13 milyon euro olduğunu yazdı.

Miktarın teyidi halinde Güney Kıbrıs ilk kez bu meblağda hava aracı satın almış olacak.

Kıbrıs Rum hükümetinin, hidrokarbon arama lisansı verdiği alanlara Türkiye’nin sondaj gemisi yollaması bölgedeki gerginliğin tırmanmasına yol açmıştı. Türkiye, adanın güneyine petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürürken, Rum yönetimi bu bölgeler için arama hakkının İtalyan ve Fransız şirketlerine verildiğini belirtiyor.

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