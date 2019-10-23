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İngiltere’de bir kamyonda 39 ceset bulundu

İngiltere'nin Essex bölgesinde bir kamyonda 39 ceset bulundu.

23 Ekim 2019

İngiliz polisi, ülkenin güneydoğusundaki Essex’de bir kamyonda 39 ceset bulunduğunu duyurdu.

İngiltere’nin Essex bölgesindeki Grays kasabasında Waterland Industrial Park’ta bir kamyonla ilgili gece 01.40’ta ihbar yapıldı.

Güvenlik görevlilerinin bölgeye gitmesi sonrasında kamyonun konteynırında 39 ceset bulundu. Cesetlerden 38’inin yetişkin, 1 cesedin ise çocuk olduğu belirtildi.

İngiliz polisi 25 yaşında Kuzey İrlanda vatandaşı olduğu belirtilen bir kişiyi şüpheli olarak gözaltına aldı.

Kamyonun Bulgaristan’dan İngiltere’ye gittiği iddia ediliyor. Cesetlerin göçmenlere ait olduğu tahmin ediliyor.

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