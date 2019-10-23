Hava DurumuKıbrısManşet

Meteorolojiden çok kuvvetli sağanak yağış uyarısı

23 Ekim 2019

Meteoroloji Dairesi, bu geceden başlayarak Cuma günü öğlene kadarki süreç için çok kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Daireden yapılan açıklamada, halen devam eden sağanak veya gökgürültülü sağanak yağışların, kuvvetli (21-50 kg/m2), yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasının beklendiği duyuruldu.

Bu gece yarısından başlayarak, Cuma günü saat 12.00’ye kadarki süreçte, dolu yağışı, su baskını, dere taşması, yıldırım düşmesi ve yağış anında fırtına şeklinde rüzgar olabileceği belirtilen açıklamada, yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiyesi edildi.

Etiketler

İlgili Makaleler

İngiltere’de bir kamyonda 39 ceset bulundu

23 Ekim 2019
Elektrikli araç ihalesi

Amcaoğlu: Elektrikli araç alımı yasal mı? Yasal Etik mi? Bu tartışılır

23 Ekim 2019

Surlariçi Gençleri birlik ve beraberlik mesajı verdi

23 Ekim 2019

AİHM yolu TMK’dan geçer

23 Ekim 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı