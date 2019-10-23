Alsancak’a yeni tat

AÇILIŞINI YAPTI: Alsancak’ta hizmet vermeye başlayan Basilic Cafe & Restaurant yaptığı açılışla bölgeye yepyeni tatlar getirdi

Alsancak bölgesinde kendine özgü konsepti ve şık görünümü ile hizmete giren Basilic Cafe&Restaurant geçtiğimiz akşam açılışını gerçekleştirdi. Mekanın direktörü Juhar Tokhtiyeva, açılış gecesinde misafirlerle teker teker ilgilenerek mutluluğunu paylaştı.

Avrupa, Rus ve İran yemeklerinin yanı sıra zengin menüsü ile dikkat çeken Basilic Cafe & Restaurant her gün 10:00 ile gece 02:00 saatleri arasında hizmet verecek ve misafirlerini ağırlayacak. Önümüzdeki günlerde haftanın belirli günleri canlı müzik ile de misafirlerine damak ziyafetinin yanı sıra müzik ziyafeti de sunacak olan Basilic Cafe&Restaurant kendine özgün konsepti ile adından sıkça söz ettireceğe benziyor.

Özel parti konseptleri ile de eğlence severleri misafir etmeye hazırlanan Basilic Cafe&Restaurant’ın menüsü ilerleyen günlerde yenilikler ile karşımızda olacak. Lezzetli barbekü seçenekleriyle damak ziyafeti sunmaya hazırlanan mekana özel İtalyan kahvesi ise lezzetiyle dikkat çekiyor.