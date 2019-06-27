İngiliz jetleri bir yolcu uçağını bomba tehdidi nedeniyle Londra’ya indirdi. Hindistan’dan ABD’ye doğru havalanan bir yolcu uçağı, gökyüzünde bomba tehdidi nedeniyle İngiltere’ye indirildi.
İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, iki jetin yolcu uçağını başkent Londra’daki Stansted Havalimanı’na indirdiğini açıkladı.
Savunma Bakanlığı, sesten hızlı uçabilin Typhoon savaş uçaklarının yolcu uçağının önünü kestiğini ve güvenli bir şekilde iniş yaptırdığını bildiriyor.
Stansted Havalimanı, operasyonun ardından pistin yeniden açıldığını duyurdu.
Söz konusu uçak, ABD’nin Newark kentine gidiyordu.