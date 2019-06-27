AvrupaDünyaManşet

İngiliz jetleri bir yolcu uçağını bomba tehdidi nedeniyle Londra’ya indirdi

27 Haziran 2019

İngiliz jetleri bir yolcu uçağını bomba tehdidi nedeniyle Londra’ya indirdi. Hindistan’dan ABD’ye doğru havalanan bir yolcu uçağı, gökyüzünde bomba tehdidi nedeniyle İngiltere’ye indirildi.

İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri, iki jetin yolcu uçağını başkent Londra’daki Stansted Havalimanı’na indirdiğini açıkladı.

Savunma Bakanlığı, sesten hızlı uçabilin Typhoon savaş uçaklarının yolcu uçağının önünü kestiğini ve güvenli bir şekilde iniş yaptırdığını bildiriyor.

Stansted Havalimanı, operasyonun ardından pistin yeniden açıldığını duyurdu.

Söz konusu uçak, ABD’nin Newark kentine gidiyordu.

Etiketler


İlgili Makaleler

Kolombiyalı piskopos, şehri arındırmak için helikopterle kutsal su serpecek

27 Haziran 2019

GRECO’dan güneye uyarı!

27 Haziran 2019
patates

Patates üreticileri ödeniyor

27 Haziran 2019

Anastasiadis’ten yeniden başlamak için 3 yöntem

27 Haziran 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı