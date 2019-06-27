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Anastasiadis’ten yeniden başlamak için 3 yöntem

27 Haziran 2019

Kıbrıs Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Nikos Hristodulidis Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanı Nikos Anastaiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e,  mektup göndererek Kıbrıs “müzakerelerinin yeniden başlamasına yardımcı olabileceğini” düşündüğü üç yöntemi aktardığını açıkladı.

Politis ‘e göre Hristodulidis dün “Kanal 6” ya yaptığı açıklamada Anastasiadis’in Guterres’e gönderdiği 14 Haziran 2019’da, referans şartlarında uzlaşıya varılamayan bir dönemde, müzakerelerin yeniden başlamasına yardımcı olabileceğini düşündüğü üç yöntemi ilettiğini açıkladı.

Hristodulidis’in bu üç yöntemi  günler önce katıldığı Politis 107.6 isimli radyonun bir programında açıkladığını ancak BM’ye mektuptan söz etmediğini kaydeden gazete, Anastasiadis’in Guterres’e  önerdiği yöntemleri şöyle sıraladı:

“Lute’un huzurunda Anastasiadis-Akıncı görüşmesi yapılması, Guterres huzurunda Anastasiadis-Akıncı görüşmesi yapılması, Crans Montana’da da olan oluşumla bir görüşme yapılması”

Hristodulidis, bu üç yöntem dışında herhangi başka bir yöntem uygulanamayacağını, bu yöntemlerin de Kıbrıs Cumhuriyeti MEB’indeki Türk  faaliyetlerinin durması şartıyla uygulanabileceğini öne sürdü

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın günler önce, müzakerelerin nasıl devam edeceğinin netleşmesi için beşli gayrı resmi konferanstan söz ettiği hatırlatılan Hristodulidis, KKTC’deki cumhurbaşkanlığı seçimlerinden önce gelişme olmazsa olguların çok daha zorlaşmasının beklendiğini ve cumhurbaşkanlığı taliplerinden biri olduğu görünen Özersay’ın tezlerinin “iyimserliğe çok da yer bırakmadığı” görüşünü yineledi.

Alithia “Müzakerelerin Yeniden Başlamasını İstiyor…  Dışişleri Bakanı’na Göre Başkan Anastaiadis BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Mektup Gönderdi” başlıklı haberinde Hristodulidis’in, Anastasiadis’in bu inisiyatifi alma sebebi olarak, Genel Sekreter’in Kıbrıs Geçici Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un referans şartlarında uzlaşı çabalarının sonuçsuz kalmasını gösterdiğini yazdı.

Habere göre Kanal 6’nın diğer bir konuğu olan AKEL Merkez Sekreterya üyesi ve Kıbrıs masası şefi Tumazos Çelebis, Anastasiadis’in Guterres’e mektup göndermesini “çok önemli gelişme” diye niteledi.  Çelebis “Kıbrıs sorununun çözüm prosedürünün devam edebilmesi için, daha önce varılmış bütün yakınlaşmalar, Guterres Çerçevesi ve garantörlerin danışmanlık dışındaki rollerini ortadan kaldıran gayrı resmi çözümün uygulanması anlaşması da dahil, kaldığı yerden yeniden başlaması gerekir” dedi.

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