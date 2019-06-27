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Yangın felaketi üzerinden 24 yıl geçti

27 Haziran 2019

Beşparmak Dağları’nda çıkan ve 2 gün boyunca devam eden yangın felaketinin üzerinden 24 yıl geçti.

Orman Dairesi’nden yapılan açıklamada Beşparmak Dağları’nda çıkan yangın felaketinin üzerinden 24 yıl geçtiği hatırlatılarak böyle bir felaketin tekrardan yaşanmaması için vatandaşlara dikkatli olunması konusunda uyarı yapıldı.

8 bin 69 hektar alan tamamen yanmıştı

27 Haziran 1995 tarihinde Beşparmak dağlarının batısında Malatya köyü yakınlarında başlayıp, 29 Haziran 1995 tarihine kadar süren büyük orman yangını, batıdan doğuya doğru 25 km. uzunlukta ve 5-6 km genişlikte bir alanda etkili olmuştu. Bu büyük yangın felaketi sonucunda, 5 bin 803 hektar orman alanı ve 2 bin 266 hektar tarım alanı olmak üzere, toplamda 8 bin 069 hektar alan tamamen yandı.

Açıklamada, o yıllarda dairenin, gerek ekipman gerekse personel sayısı olarak çok yetersiz olduğu ve 1995 yangının Orman Dairesi’nin bugünkü durumuna gelmesi açısından bir dönüm noktası olduğu vurgulandı. Yangın sonrası oluşturulan fon ile, TC ve çeşitli kurumlardan daireye yardım yapıldığı, yangın gözetleme kuleleri inşa edilip, yangın söndürme araçları alınıp, personel sayısının artırıldığı söylendi.

Orman Dairesi güçlendirildi

Orman Dairesi’nde, şu anda arazözler, ilk müdahale araçları, dozerler, greyderler, traktörler olduğu belirtilerek, Kıbrıs’ın kuzeyinde 13 ayrı noktada yangın gözetleme kulelerinin yer aldığı kaydedildi. Bunun yanısıra, 11 ayrı noktada her yıl yaz döneminde mevsimlik işçi olarak 125 kişiden oluşan yangın ilk müdahale ekiplerinin, 24 saat esasına göre görev yaptığı bildirildi.

Bu yıl 11 yangına müdahale edildi

Açıklamada, bu yıl 6 tanesi devlet ormanlarında olmak üzere, toplam 11 yangına müdahale edilip yangınların büyümeden kontrol altına alındığı belirtilerek yangın felaketi yaşanmaması için vatandaşların yangınlara karşı duyarlı olmaları, belirlenen alanlar dışında ateş yakmamaları ve özellikle rüzgarlı günlerde her zamankinden daha dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

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