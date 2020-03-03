İncirli: Yaşanan yangın bir binanın yanmasının ötesinde

CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli “Hastane Yangını ve Kriz Yönetimi” konulu konuşmasında, hiç bir sorun yaşanmaması gereken bir yerde, sağlık hizmetlerinin amiral gemisinde yaşanan yangının yurttaşın ciğerini yaktığını belirtti.

İncirli, yangının bir bina yanmasının ötesinde olduğuna işaret ederek, binlerce insanı etkileyen bir binanın gözetilmesi ve korunması gerektiğini dile getirdi. İncirli, yangının kimyasallar ve radyoaktif maddelerden dolayı görünmeyen bir zarara da yol açabileceğini kaydetti.

Hastaların tahliyesi ve yangının söndürülmesi sırasında görev alan herkese teşekkür eden İncirli, iki hastanın hayatını kaybettiğini, hastalara kapılarını açan özel ve kamu hastanelerine de teşekkür etti.

İncirli, kriz masasının oluşturulmasının geciktiğini, kararların alınması sürecinin de uzadığını kaydederek, acil bir durumla karşılaşan insanların nereye başvuracağını bilemediği saatler yaşandığına işaret etti.

Çıkan zehirli dumandan etkilenmemesi için temizlikte ve diğer konularda görev alan kişilere ve devlet erkânına özel maske verilmediğini dile getiren İncirli, “Maske yoksa temin edene kadar insanları böyle bir yere sokamazsınız” dedi.

Yangının ardından risk değerlendirmesi yapılması gerektiğini belirten İncirli, güvenli bir şekilde hastanenin yeniden çalışmaya başlaması gerektiğini kaydetti.