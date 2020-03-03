Oğuz: Türkiye’den gelen suyla KKTC yeniden doğdu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den gelen suyla KKTC’nin yeniden doğmuş gibi olduğunu söyledi.

Suyun tasarruflu kullanılmasının her dönem şart olduğunu kaydeden Oğuz, Devlet Su İşleri’nin arızaya yönelik tamir çalışmalarının sürdürdüğünü, bitiş tarihinin henüz belli olmadığını belirtti.

Su Dairesi’nin kuyuların bakımına yönelik çalışmalar yaptığını söyleyen Oğuz, susuz kalmaya yönelik bir risk olmadığını kaydetti.

Tünel projesiyle ilgili bilgi veren Oğuz, ülkedeki su kaynaklarının kullanımında arıtma kullanmanın önemli olduğunu söyledi. Oğuz, Güzelyurt’ta bunun yapıldığını, Gazimağusa’da ise sorunun devam ettiğine işaret ederek, kaynak sıkıntısı değindi.

Ada genelindeki tüm göletler ve yeraltı sularıyla ilgili raporlama çalışması yapıldığını belirten Oğuz, en büyük kaynak olan atık suların tekrar kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Adadaki tüm su kaynaklarının çok değerli olduğunu vurgulayan Oğuz, bakanlığın su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yaptığını söyledi.