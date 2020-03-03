KıbrısManşet

Oğuz: Türkiye’den gelen suyla KKTC yeniden doğdu

3 Mart 2020

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, Türkiye’den gelen suyla KKTC’nin yeniden doğmuş gibi olduğunu söyledi.

Suyun tasarruflu kullanılmasının her dönem şart olduğunu kaydeden Oğuz, Devlet Su İşleri’nin arızaya yönelik tamir çalışmalarının sürdürdüğünü, bitiş tarihinin henüz belli olmadığını belirtti.

Su Dairesi’nin kuyuların bakımına yönelik çalışmalar yaptığını söyleyen Oğuz, susuz kalmaya yönelik bir risk olmadığını kaydetti.

Tünel projesiyle ilgili bilgi veren Oğuz, ülkedeki su kaynaklarının kullanımında arıtma kullanmanın önemli olduğunu söyledi. Oğuz, Güzelyurt’ta bunun yapıldığını, Gazimağusa’da ise sorunun devam ettiğine işaret ederek, kaynak sıkıntısı değindi.

Ada genelindeki tüm göletler ve yeraltı sularıyla ilgili raporlama çalışması yapıldığını belirten Oğuz, en büyük kaynak olan atık suların tekrar kazandırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü kaydetti.

Adadaki tüm su kaynaklarının çok değerli olduğunu vurgulayan Oğuz, bakanlığın su kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yaptığını söyledi.




Etiketler

Benzer Haberler

Photo of “İnsan kaçakçılığı ve köle düzeni var”

“İnsan kaçakçılığı ve köle düzeni var”

2 Mart 2020
Photo of Son haftada 58 çarpışma, 14 yaralı

Son haftada 58 çarpışma, 14 yaralı

2 Mart 2020
Photo of 3.5 ton inşaat demiri çalındı

3.5 ton inşaat demiri çalındı

2 Mart 2020
Photo of 35 yaşındaki Yılmazer kalp krizinden hayatını kaybetti

35 yaşındaki Yılmazer kalp krizinden hayatını kaybetti

2 Mart 2020
Photo of Pilli: Sigorta yükümlülüğü neyse yapacak

Pilli: Sigorta yükümlülüğü neyse yapacak

2 Mart 2020
Photo of Erhürman: Hastaların taşınmasında kaos vardı

Erhürman: Hastaların taşınmasında kaos vardı

2 Mart 2020
Photo of Özyiğit: Kriz durumunda kimse nasıl davranacağını bilmiyor

Özyiğit: Kriz durumunda kimse nasıl davranacağını bilmiyor

2 Mart 2020
Photo of Ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

Ölüm sebebi tespiti için kan ve doku örnekleri alındı

2 Mart 2020
Photo of Arıklı: Yangında hiçbir koordinasyon yoktu

Arıklı: Yangında hiçbir koordinasyon yoktu

2 Mart 2020
Photo of Berova: Türkiye’nin yanındayız

Berova: Türkiye’nin yanındayız

2 Mart 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı