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Ekim 2020’de yeni ehliyetlere geçilecek

3 Mart 2020

Nisan ayında geçilecek yeni trafik tüzükleri ile uyumlu, yenilenmiş KKTC Sürüş Ehliyeti çalışması tamamlandı.

Geçtiğimiz hafta içerisinde ilgili tüzük çalışmasının Bakanlar Kurulu’nda onaylanıp yürürlüğe girmesi ile birlikte, yeni ehliyet süreci de başlamış oldu.

Yeni KKTC Sürüş Ehliyeti, AB standartlarında boyut, dünya genelinde kullanılan yeni araç sınıflarması ve üç farklı güvenlik öğesi içeriyor.

İhale sürecinin tamamlanmasının ardından yeni ehliyetler Ekim 2020’de kullanılmaya başlanacak.

Sürüş ehliyetlerine paralel olarak, kamu taşımacılığında kullanılan KKTC Mesleki Sürüş Ehliyetleri de yenilenecek.




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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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