İki kalem bir itiraz

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine Ankara’ya ilk resmi davetini gerçekleştirdi. Erdoğan ile Tatar baş başa ve heyetler arası görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Kıbrıs konusunda sert mesajlar verildi

HER ŞEYİ KONUŞTULAR: Erdoğan – Tatar görüşmesinde iki ülke arasındaki ilişkiler ve ekonomik iş birliğinin yanı sıra, Doğa Akdeniz’deki gelişmeler ve Kıbrıs sorununa çözüm arayışları çerçevesinde başlaması muhtemel yeni müzakere süreci de ele alındı

MÜZAKERE VE DOĞAL GAZ: Erdoğan – Tatar ortak basın toplantısına muhtemel müzakere süreci ve Doğa Akdeniz’deki gelişmeler damgasını vurdu. Erdoğan ve Tatar, Türkiye, KKTC ve dünya kamuoyuna her iki alanda eş güdümlü hareket edileceği konusunda mesaj verdi

MÜDAHALEDE ISRARLIYIZ: Tatar, ‘garantörlüğün modası geçti’ iddiasına katılmadığını, garantörlük için AB içinde veya farklı şekilde başka formüller arandığını fakat Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü konusunda ısrarlı olduğunu ifade etti

ŞIMARTTILAR: AB’nin verdiği hiçbir sözü tutmadığını ifade eden Tayyip Erdoğan, Kıbrıs’taki sorunun ortaya çıkması ve bugüne gelmesinin Rumların uzlaşmaz tutumundan kaynaklandığını, günümüzde ise Rumların adayı ekonomik ve siyasi baskı uygulayarak ele geçirmeye çalıştığını söyledi

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti KKTC’ye desteğini ve iş birliğini sürdürdüğü sürece KKTC’nin güçleneceğini ve halkın refahının artacağını belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Ersin Tatar’ın görüşmesinin ardından gerçekleştirilen Türkiye – KKTC heyetleri arası toplantı tamamlandı. Toplantı sonrasında Erdoğan ile Tatar ortak basın toplantısı düzenledi.

Basın toplantısını heyetler arası yemekli toplantıya Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, TC Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu katıldı.

“KKTC’nin marka değerine değer katıldı…”

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile düzenlenen ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada, Ankara’da ağırlanmaktan ve Erdoğan’ın KKTC’ye destek konuşmalarının kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Tatar, heyetiyle birlikte Ankara’ya geldiğini, gün boyu temaslarda bulunduklarını hatırlattı.

Türkiye Cumhuriyeti KKTC’ye desteğini ve iş birliğini sürdürdüğü sürece KKTC’nin güçleneceğini ve halkın refahının artacağını vurgulayan Tatar, gelişen turizm ve yüksek eğitim yanında su projesi ile de KKTC’nin marka değerine değer katıldığını söyledi.

Anavatan Türkiye’ye teşekkür eden Tatar, su projesi ile birlikte zirai amaçlı suyun Arazilere dağıtılmasıyla tarımsal faaliyetlerin önemli derecede artacağını kaydetti.

Başbakan Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin, Kıbrıs Türk halkının Doğu Akdeniz’de hak ve çıkarlarını korumak için attığı adımların önemine de vurgu yaparak, Kıbrıs’ta iki eşit halkın olduğunu kaydetti ve Kıbrıs Türk halkının arkasında Türkiye oluğu sürece Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını sonuna kadar koruyacaklarını belirtti.

“Federal çözüm zemini Crans Montana’da geride kaldı”

Kıbrıs’ta yeni bir Müzakere süreci konusunda dikkatli olunması gerektiğini ifade eden Tatar, Federal çözüm zemininin Crans Montana’da geride kaldığını, müzakerelere kaldığı yerden değil, sonuç odaklı, sonuç alıcı bir noktadan başlamak istediklerini söyledi.

Kıbrıs Türk halkının her zaman barış ve anlaşmadan yana olduğunu, ancak Türkiye Cumhuriyetinin garantörlüğünün her zaman öncelikleri olduğunu belirten Tatar, Türkiye’nin bundan sonraki bir anlaşmada da garantörlüğünün devam etmesi gerektiğini belirtti.

“Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü konusunda ısrarlı”

“Garantörlüğün modası geçti” iddiasına katılmadığını, garantörlük için AB içinde veya farklı şekilde başka formüller arandığını fakat Kıbrıs Türk halkının Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğü konusunda ısrarlı olduğunu ifade eden Tatar, Ankara’da ağırlamaktan Gurur ve şeref duyduklarını söyledi ve Türkiye Cumhuriyeti’ne her zaman güvendiklerini ve güvenmeye devam edeceklerini kaydetti.

“Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığından memnun ve mutludur”

Tatar, Kıbrıs Türk halkının beklentisinin hak ve çıkarlarının korunması ve KKTC’nin her açıdan daha da güçlenmesi olduğunu belirterek, “Birlikte daha da güçlü hale geleceğiz. Kıbrıs Türk halkı Türkiye Cumhuriyeti’nin kararlılığından memnun ve mutludur. Amacımız ülkede refahı yükseltmektir, daha üretken bir yapı geliştirerek milli geliri artırmak için çalışıyoruz. Ankara’dan çok mutlu ayrılıyoruz. Bir kez daha Şükran ve memnuniyetlerimizi iletiyorum” diye konuştu.

Erdoğan: Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak KKTC’nin haklarını da savunmaya devam edeceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, basın toplantısında yaptığı konuşmada, “Türkiye, KKTC güvenliği ve refahı için yürüttüğü çalışmalara devam edecektir. Kendi haklarımızı nasıl savunuyorsak KKTC’nin haklarını da savunmaya devam edeceğiz.” dedi.

Kıbrıs’taki sorunun ortaya çıkması ve bugüne gelmesinin Rumların uzlaşmaz tutumundan kaynaklandığını ifade eden Erdoğan, Rumların kanlı saldırılarıyla adayı ele geçirme çabalarını bugün de ekonomik ve siyasi baskı uygulayarak yapmaya çalıştığını söyledi.

AB’nin, verdiği hiçbir sözü tutmayan Rumların yanında yer almasının kendi ayıbı olduğunu ifade eden Tayyip Erdoğan, “Annan Planı referandumu” sonrası Kıbrıs Türkü sözünde dururken, Rumların sözünde durmaması ama, buna karşın Güney Kıbrıs’ın AB alınması, Kuzey Kıbrıs’ın ise dışlanmasıyla başlayan ayıbın bugün hala devam ettiğine vurgu yaparak şunları ekledi:

“Kıbrıs Rum Kesimi’nin tek muhatabı KKTC”

“Kıbrıs Rum Kesimi’nin tek muhatabı, adadaki sorunu birlikte müzakere ettikleri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir (KKTC). AB bu meseleye müdahale tarzıyla adada eşitliği değil eşitsizliği, hakkaniyeti değil haksızlığı, barışı değil zulmü savunan bir konuma düşmüştür. Maalesef AB ve uluslararası toplumun attığı her adım Kıbrıs Rumlarını çözüm değil, çözümsüzlük yönünde cesaretlendirmektedir. Kıbrıs Rum Kesimi’nin, KKTC’yi tanımayan tavrı, ortada tarihiyle, coğrafyasıyla, nüfusuyla, kültürüyle, siyasi ve ekonomik haklarıyla bir toplum ve devlet olduğu gerçeğini değiştirmiyor.”

“Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Bu kararlılığımızı sınamak isteyenler bugüne kadar derslerini almışlardır”

Konuşmasında Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aranması konusuna da değinen Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “ Her ne söylenirse söylensin bizi ilgilendirmez .Bizler arama çalışmalarına aynı kararlılıkla devam edeceğiz. Doğu Akdeniz’de Türkiye ve KKTC’yi yok sayan hiçbir proje hayata geçirilemez. Bu kararlılığımızı sınamak isteyenler bugüne kadar derslerini almışlardır” dedi.

İçinden geçilen süreçte asıl önemli olanın Kıbrıs Türklerinin içlerinde birlik ve dayanışmayı güçlü tutması olduğuna vurgu yapan Erdoğan, “Rumların oyunları artık hepimizin malumudur. Kıbrıs Türk yöneticilerinin ve hiçbir Kıbrıs Türkünün bu oyunlara kanmayacağına inanıyorum. Bugünkü görüşmede KKTC hükümetinin bu konudaki dirençli tutumunu görmekten mutluyum.” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de haksız ve adaletsiz bir yaklaşıma müsaade etmeyeceğine de vurgu yapan Türkiye Cumhurbaşkanı, Rum Kesimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk Kesimi’ni tanımayan tavrının, Kuzeyde bir toplum ve bir devlet olduğu gerçeğini değiştirmeyeceğine de işaret etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasını, “Kıbrıslı dostlarımızı bugün ülkemizde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duyduğumu dile getirir, Kıbrıs Türkünü en kalbi duygularımla selamlarım” diyerek tamamladı.