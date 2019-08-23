Bir selficik de benden!

Saçma sapan, incir çekirdeğini doldurmayan konularla, olaylarla, demeçlerle oyalanıp duruyoruz.

Bunu fırsat bilen beceriksiz ve basiretsizler de fırsattan istifade, yan gelip yatmaya ve devrim hayalleri(!) kurmaya devam ediyorlar.

Devrim yapamayacağınızdan emindik. İnkılap yapmanıza da razı idik. Ama yok da reformcuk bile yapamadınız yahu!

Babaların oğulları “fetih” zihniyetinden dem vururken, hala daha Kıbrıslı Türklerin en tanınmışının adını bile bilmeyenler “siyasi ucuz şov” yaparken, imzalanan “yıkım paketi”nin vaatleri yerine getiril(e)mezken, baş siyasiler meddahlaşırken, ayık mı yoksa dalgada mı oldukları anlaşılamazken, büyük”baba” Avrupa’yı veya dünyayı tehdit ederken, gel de huzur içinde yaşa.

Doğamız da bir garip. Sanki de kendine ihanet eden insanlığı cezalandırıyor. Seller, yangınlar, küresel ısınma, afetler almış başını gidiyor.

Doğanın intikamına tabii ki kimse engel olamaz. Ama siyasetin beceriksiz tayfasının, bizlere reva gördüğü aymazlıklara pek tabii engel olabiliriz.

Utanmadan; bilimden, bilişimden, e-devletten, yazılımdan, iletişimden söz eden bu “kötünün ötesi” yöneticiler, oturdukları yerde neler yapıyorlar? Nelerle meşgul oluyorlar? Aldıkları “hak etmedikleri” maaşlar boğazlarında düğümlenmiyor mu? Çok merak ediyorum.

Neyse, vicdanınız bir gün sizi boğar elbet!

Türlü hayallerle başa gelenlerin durumunu görmek için, Araç Kayıt Dairesi iyi bir göstergedir. Bir haftadan beridir, gidip gidip kapıdan dönüyorum. Bugün içeriye girme cesaretini gösterdim. 13.15’te başlayacağı yazan mesai 13.45’te başlar gibi oldu(ya orada yazılan saate uyulmalı ya da oraya yazılmamalı). Başlar gibi diyorum çünkü sistem arızalanmış! 67 kişi arasında 22’nci sırada idim. Bir umuttu belki! Olmadı! Bu denemem de başarısızlıkla sonuçlandı.

Neden 80 milyon gibi devasa bir paradan devletin mahrum kaldığı anlaşıldı.

Bir daireyi otomasyona geçiremeyen zihniyet, trafikte yaşanan can kayıplarını durdurabilir mi?

Durduramaz!

Ben bu tür saçma sapan işleri, evimde, bilgisayarın başında otururken halletmek istiyorum.

Muayene hizmetlerini özelleştirerek, Ercan’da yaşanan hezimetin, fiyaskonun, skandalın önüne geçemez. İşlerin düzeleceği hayalini kuramaz.

Önce bu minicik, basit, beleş halledilebilecek işleri halledin de sonra boyunuzdan büyük işlere bulaşırsınız!