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İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı

18 Haziran 2019
polis

İkamet izinsiz 10 kişi tutuklandı. Polis, ikamet izinsiz 10 kişinin tespit edilerek tutuklandığını açıkladı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamada, dün 20:00 – 01.30 saatleri arasında, polis tarafından yapılan rutin kontroller sonucu Lefkoşa’da sekiz, Girne’de ise iki kişinin KKTC’de ikamet izinsiz olduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Öte yandan, dün saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da sakin Tuğçe Turçin’in (K-13) kalmakta olduğu evden ayrıldığı ve geri dönmediği belirtildi.

Turçin’in aranmakta olduğu, soruşturmanın da devam ettiği kaydedildi.

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