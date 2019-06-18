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BRTK Yönetim Kurulu Başkanı Tosun istifa etti

18 Haziran 2019

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Tosun görevinden istifa etti.

Tosun, görevinden istifa ettiğine ilişkin yazısını Başbakan Ersin Tatar’a gönderdi.

BRT’nin haberine göre, Mustafa Tosun istifa yazısında, 15 Mart 2018 tarihinden itibaren yürütmekte olduğu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi süresince “BRT’nin reformasyonuna katkı” görevine yönelik olarak çeşitli konularda çalışmalar yaptığını, beşi dışında tümü oybirliğiyle alınmış iki yüze yakın karara imza atıldığını kaydetti.

Tosun istifa yazısında şunları ifade etti:
“Anılan çerçevede, zatıalinizin de katılacağı gibi, miadını uzun süre önce doldurmuş bulunan ve ivedilikle güncellenmesi gereken BRT Yasası’nın yeniden ve günün gereğine uygun olarak hazırlanması için kapsamlı çalışmalar yapılmış bulunmaktadır. Bu çalışma, yalnızca BRT Kurumu’nun değil, KKTC -kamu ve özel- yayıncılık sektörü ile, daha geniş çerçevede ‘Elektronik Haberleşme’ sektörünün tümünün dönüştürülmesine katkı yapacak bir çalışma niteliğini taşımaktadır. Sözü edilen yasa taslağı halihazırda, yasalaştırma süreci başlatılmak üzere makamınıza iletilmiş bulunmaktadır.”

Başbakan Tatar’a ve Hükümete başarı dileklerini de ileten Mustafa Tosun, reformasyon sürecinin 35. hükümet tarafından da aynı kararlılıkla sürdürüleceği umudunu dile getirdi.

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