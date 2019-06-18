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Cumhurbaşkanlığı: Özersay-Anastasiadis görüşmesi Başbakan tarafından doğrulanmıştır

18 Haziran 2019

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, basında bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay’ın bir süre  önce Rum Lider Nikos Anastasiadis’le görüştüğü iddiaları yer aldığını belirterek, “Konuya ilişkin sorulara muhatap kalan Sayın Cumhurbaşkanımız Başbakan Sayın Ersin Tatar’ı telefonla arayarak konuya ilişkin izahat istemiştir. Sayın Başbakan böyle bir görüşmenin gerçekleştiğini doğrulamıştır” dedi.

Burcu, bu görüşmenin öncesinde ve sonrasında Cumhurbaşkanı’na Dışişleri Bakanı tarafından herhangi bir bilgi verilmemiş olmasının devlet geleneklerine ve ciddiyetine ters olduğunu belirterek, “Ayrıca siyasal etik değerlerle de bağdaşmamaktadır” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Burcu, şunları da dile getirdi:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Mustafa Akıncı gerek Rum Liderliğiyle gerekse yabancı muhataplarla Kıbrıs Sorunu çerçevesinde yaptığı tüm resmi veya gayrı resmi görüşmelerin içeriği hakkında devletin ilgili tüm kurumlarına düzenli bilgi aktarmaktadır.

Son zamanlarda gerçekleştirdiği temaslar hakkında Sayın Cumhurbaşkanına bilgi aktarmamayı bir tavır haline getiren Sayın Dışişleri Bakanının bu kabul edilmesi olanaksız tutumu üzüntü vericidir.”

SÖZCÜ AÇIKLAMASIBasında bugün Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sayın Kudret Özersay’ın bir süre önce Rum Lider…

KKTC Cumhurbaşkanlığı paylaştı: 18 Haziran 2019 Salı

 

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