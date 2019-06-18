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Taçoy, Genel Sekreterliği bırakacağını açıkladı

18 Haziran 2019

Taçoy, Genel Sekreterliği bırakacağını açıkladı. Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri BRT’de katıldığı bir programda UBP Genel Sekreterliğini bırakacağını açıkladı.

Taçoy, Genel sekterlik makamına seçimle geldiğinin altını çizerek, görevini en iyi şekilde ifa etmeye çalıştığını gelinen aşamada Genel Başkan Ersin Tatar tarafından kendisine Bakanlık görevinin verildiğini dile getirdi.

Taçoy, Önümüzdeki günlerde genel sekreterlik görevini bırakacağım ve bir başka arkadaş bu görevi alarak yola devam edecek. UBP, sıfır problemle yola devam edecektir. Olayı büyütecek noktada değilim, ülkemin partimin gelişmesi için tecrübemi, bilgimi, enerjimi ortaya koyacağım dedi.

UBP- HP koalisyonu ile ilgili sorulan bir soru üzerine koalisyon sürecini değerlendiren Taçoy, “Hükümetin istifası gerçekleştikten sonra yaşanan süreç göstermiştir ki bir anlaşma olmadı, koalisyon bozulduktan sonra masaya oturulduğunu herkes gördü.” diye konuştu.

Taçoy elektrik kurumunda yapısal tedbirlere ihtiyaç duyulduğunu özelleştirmenin gündemde olmadığını da ifade etti.

Elektrikte 3’lü tarife konusuna da değinen Taçoy, fiyatları daha aşağıya çekmek için çalışacaklarını ifade etti.

(BRT)
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