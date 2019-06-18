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Hindistan’da Houdini’nin kaçış numarasını deneyen sihirbaz boğularak öldü

18 Haziran 2019

‘Kaçış’ ustası Houdini’nin atlama ve kurtulma numarasını yapmak isteyen Hint sihirbaz Chanchal Lahiri nehirde kaybolmasının ardından yaşamını yitirdi.

Gösterilerinde ‘Mandrake’ adını kullanan 42 yaşındaki Chanchal Lahiri’nin Batı Bengal eyaletindeki Hooghly Nehri’nde Pazar günü gerçekleştirmek istediği Houdunivari sihirbazlık numarası trajediyle sonuçlandı.
Tüm vücudunu saran kilitlerle ve halatla bağlı şekilde bir bot üzerinden suya bırakılan sihirbaz, sonrasında su yüzüne çıkamadı.

Lahiri’nin bulunabilmesi için polis ve dalgıçların yaptığı aramalar ancak dün akşam saatlerinde sonuç verdi. Sihirbazın kilitlere sarılı cansız bedeni, suya bırakıldığı noktadan bir kilometre ötede bulundu.

Houdini’nin atlama ve kurtulma numarasını yapmak isteyen Hint sihirbaz Chanchal Lahiri nehirde kayboldu

‘AÇAMAZSAM TRAJEDİ OLUR’ DEMİŞ

Öte yandan sihirbazın gösteri öncesinde, kendisini izlemek için toplana kalabalığa “Eğer kilitleri açabilirsem bu bir sihir olur, ancak açamazsam trajedi olur” dediği belirtildi.

Delhi’de bulunan ‘Hindistan Sihirbazlar Kardeşliği’ adlı birliğin Başkanı Sumit Kharbanda, Lahiri’nin ölümü nedeniyle üzgün olduklarını belirtti. Lahiri’nin bu gösteri için havuzda ve nehirde pek çok deneme yaptığını aktaran Kharbanda, “Tüm sihirbazlık numaraları kusursuz olmak zorunda ve çok fazla deneme gerektiriyor, ancak bazen deneme yapılsa bile bazı şeyler ters gidiyor. Bu çok tehlikeli bir performanstı” dedi.

DAHA ÖNCE DE DENEMİŞTİ

Bu Lahiri’nin su altında benzer bir numarayı ilk kez deneyişi değildi. Hint sihirbaz, 20 yıl önce, cam kafeste suya indirilmiş ve kurtulmayı başarmıştı.

Lahiri’nin öykündüğü Macaristan asıllı ABD’li illüzyonist Harry Houdini, 1912 yılında New York’taki East River’da yaptığı gösteride halatlarla sarılmış ve çivilenmiş bir halde suya bırakılan sandıktan 57 saniyede kurtulmayı başarmıştı.

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