Hücrede 5 gün daha

Lefkoşa’da evinde, çeşitli türlerde uyuşturucu bulunması üzerine tutuklanan Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali ek tutukluluk talebi ile dün yeniden mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Uyuşturucu zanlısı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali, aleyhindeki soruşturma sürüyor. Lefkoşa’da evinde, çeşitli türlerde uyuşturucu madde bulunması üzerine tutuklanan Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali ek tutukluluk talebi ile dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Fadıl Metin, Lefkoşa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından 7 Aralık’ta saat 11.00 sıralarında, zanlı Abdelaziz Yahia Saad Mohammed Ali’nin evinde arama yapıldığını kaydetti.

Metin, yapılan aramada, yaklaşık 30 gram ağırlığında sentetik cannabinoid, yaklaşık 10 gram ağırlığında kokain, yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri olduğuna inanılan madde ve üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan hassas tartı cihazı bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis memuru Fadıl Metin, ayrıca zanlı Ali’nin tasarrufunda uyuşturucu madde satışından elde edildiği düşünülen 13 bin TL, 4 bin 130 Euro, 250 dolar ve 310 sterlin nakit para bulunarak emare alındığını dile getirdi.

Fadıl Metin, soruşturmanın henüz tamamlanmadığını emare alınan maddelerin analize gönderileceğini ve alınması gereken ifadeler olduğunu belirterek zanlının 5 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Temay Sağer, zanlının soruşturma maksatlı 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.