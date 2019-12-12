Sayıştay rantı affetmedi

Sayıştay, AKSA’ya ait olan ve 2.5 yıldır devlet ardiyesinde bekletilen jeneratörün, 10 milyon 340 bin TL’lik gümrük bedeline yönelik affın “mevzuata aykırı” olduğu sonucuna vardı, rapor meclise gönderildi

MEVZUATA AYKIRI: Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından Mart 2017’te ithal edilen ve 2.5 yıldır devlet ardiyesinde bekletilen jeneratörün, 10 milyon TL’lik gümrük bedeline yönelik af kararı, Sayıştay tarafından incelendi. Sayıştay, söz konusu jeneratörün ardiye bedeli affının yürürlükteki mevzuata aykırı olduğu sonucuna vardı

İTHAL İZİNSİZ: Sayıştay’ın ilgili raporunda; Ticaret Dairesi’ne ithal izni için başvurulmadan ve ithal izni alınmadan söz konusu jeneratörün Mağusa Limanı’na gelmek üzere gemiye yüklendiğini, Ticaret Dairesi tarafından onay belgeleri bulunmayan jeneratöre ithalat iznini veren memura soruşturma açıldığı ve kınama cezası verildiğini belirtildi

HAVADİS YAZDI: Havadis, 19 Ekim’de “Jeneratör Afrika’ya” manşeti ile AKSA’ya ait olan ve 2.5 yıldır devlet ardiyesinde bekletilen jeneratörün ardiye ücreti ödenmeden ülkeden çıkışının yapılması için girişim başlatıldığını gündeme getirmişti. Havadis, bakanlar kurulunun ilgili kararını ise 8 Ekim’de “10 milyonluk rant” manşeti ile duyurmuştu

Bakanlar Kurulu’nun Aksa Enerji Üretim A.Ş. tarafından Mart 2017’te ithal edilen ve iki buçuk yıl devlet gümrük deposunda bekletilen jeneratörün 10 milyon 340 bin TL’lik depo ücreti ödenmeksizin ülkeden çıkışının yapılmasına ilişkin kararı Sayıştay tarafından “mevzuata aykırı” olarak değerlendirildi. Rapor Cumhuriyet Meclisi’ne gönderildi.

Sayıştay’ın ilgili raporunda, AKSA’nın yürürlükteki mevzuata göre alınması gerekli ön izinleri almadığının tespit edildiğini, Ticaret Dairesi’ne ithal izni için başvurulmadan ve ithal izni alınmadan söz konusu jeneratörün Mağusa Limanı’na gelmek üzere gemiye yüklendiğini, Ticaret Dairesi tarafından onay belgeleri bulunmayan jeneratöre ithalat iznini veren memura soruşturma açıldığı ve memura savunmasında ortaya koyduğu hususların yasal dayanaktan yoksun olduğu belirtilerek kınama cezası verildiğini belirtildi.

“10 milyonluk rant”

Havadis’in, 19 Ekim’de “Jeneratör Afrika’ya” manşet haberinde Aksa Enerji Üretim A.Ş.’ye ait olan ve 2.5 yıldır devlet ardiyesinde bekletilen jeneratörün el altından ardiye ücreti ödenmeden ülkeden çıkışının yapılması için girişim başlatıldığına ilişkin iddiaları kamuoyunun gündemine getirmişti. İddia Ekim ayında alınan Bakanlar Kurulu kararı ile gerçek oldu.

Bakanlar Kurulu, Aksa Enerj Üretim A.Ş.’nin 23 Mart 2017 tarihinde ithal ettiği, ancak daha sonra ithal izninin iptal edilerek, KKTC’ye girişine izin verilmeyen jeneratörün geri ihraç tarihine kadar Gazimağusa Limanı’nda bulunduğu süre zarfında oluşan ardiye ücretinden muaf tutulmasına karar verdi.

Havadis, Bakanlar Kurulu’nun bu kararını ise 8 Kasım’da yayınladığı “10 milyonluk rant” başlıklı manşeti ile kamuoyuna duyurmuştu.