Kıbrıs
Polis uyardı: Girne Dağyolunda yoğun sis
Dün gece trafiğe kapatılan Girne-Değirmenlik anayolu trafiğe açıldı ancak yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.
Bölgede, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.
Polis bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri uyardı..
Polis’in yaptığı açıklama şöyle;
Girne – Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)’nun özellikle zirve kısmında oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azalmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.