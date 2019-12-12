Kıbrıs

Polis uyardı: Girne Dağyolunda yoğun sis

12 Aralık 2019

Dün gece trafiğe kapatılan Girne-Değirmenlik anayolu trafiğe açıldı ancak yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Bölgede, etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Polis bu güzergahı kullanacak olan sürücüleri uyardı..

Polis’in yaptığı açıklama şöyle;

Girne – Değirmenlik Anayolu (Dağyolu)’nun özellikle zirve kısmında oluşan sis dolayısıyle görüş mesafesi yer yer azalmıştır. Bu güzergahı kullanacak sürücülerin yavaş ve dikkatli seyretmeleri önemle rica olunur.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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