Karakız’ın ölümünde sır perdesi aralanıyor

Girne’de 6 Aralık’ta denizde cesedi bulunan Halil Karakız’ı öldürmekle suçlanan Arif Gökçek, dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı. Gökçek’in gözündeki morluğun darp izi olduğu doktor raporu ile kesinleşti

MAHKEMEYE YALAN SÖYLEDİ: Adli tıp doktoru, cinayet zanlısı Arif Gökçek’in gözündeki morluğun darp izi olduğu yönünde rapor verdi. Gökçek, mahkemeye çıkarıldığı ilk gün verdiği ifadede gözündeki morluğun kayalara çarpması sonucu oluştuğunu iddia etmişti

CEZAİ EHLİYETİ VAR: Polis, cinayet zanlısı Arif Gökçek’i polisteki üç günlük tutukluluk sürecinde ayrıca Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirilmesini sağladı. Hastaneden verilen raporda Gökçek’in ceza-i ehliyeti olduğuna dair tespitte bulunuldu

8 GÜN DAHA HÜCREDE: Soruşturmayı yürüten polis, mahkemedeki ifadesinde 17 kişiden ifade aldıklarını, halen incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek Gökçek’in 8 gün daha hücrede tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme, talebi kabul etti

Evrim KAMALI

Kahramanmaraş’tan KKTC’ye 2 hafta önce, çocukluk arkadaşı, 20 yaşındaki Arif Gökçek ile birlikte turist olarak gelen ve Girne Kalesi önündeki kayalıklarda 6 Aralık’ta cesedi bulunan 25 yaşındaki Halil Karakız’ın ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Olayın cinayet olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Arif Gökçek dün yeniden yargıç huzuruna çıkarıldı.

Müfettiş muavini Hasan Gökyay, mahkemedeki ifadesinde, zanlının 5 Aralık’ta birlikte Kordonboyu’na gittiği arkadaşı Halil Karakız’ın denize atladığını, kendisinin onu kurtarmaya çalıştığını söylediğini aktardı.

Gökyay, bunun üzerine Karakız’ı arama çalışmaları yapıldığını, cesedinin 6 Aralık’ta mendireğin civarındaki kayalıkların arasında bulunduğunu belirtti.

Gökyay, Halil Karakız’ın, 7 Aralık’ta Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen otopsi neticesinde ölümünün; “kafasına sert bir cisimle vurulması sonucu gelişen kafatası sıyrığı ve beyin kanaması” olduğunun tespit edildiğini söyledi.

Müfettiş muavini Hasan Gökyay, bunun üzerine karakola celp edilen zanlının gönüllü ifade vererek adam öldürme suçunu kabul etmediğini söyledi.

Polis, zanlının olay günü 194 promil alkollü olduğunu da belirtti. Zanlının mahkemeye çıkarılarak hakkında 3 gün tutukluluk emri alındığını, bu süre içerisinde Gökçek’in adli tıp doktorundan ve Barış Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde kontrolden geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının gözündeki morlukların darp izi olduğuna dair rapor alındığını belirtti.

“Ceza-i ehliyeti var”

Polis, zanlının ceza-i ehliyeti olduğuna dair de rapor alındığını ifade etti. Soruşturmanın devam ettiğini, 17 kişiden ifade aldıklarını incelenecek kamera görüntüleri olduğunu, zanlının 8 gün tutuklu kalmasını talep etti. Yargıç Meltem Dündar talebi kabul etti.