Ağır suçlama

Lefkoşa’da ikamet eden 19 yaşındaki kadın, önceki gün polise yaptığı şikayette Kasım ayında, evine yumurta bırakmak bahanesi ile giden H.Ç’yi kendisine tecavüz etmekle suçladı, zanlı tutuklandı

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Kasım ayında meydana geldiği iddia edilen tecavüz meselesi ile ilgili polis, önceki gün H.Ç’yi tutukladı. Zanlı, dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlının Kasım 2019 tarihinde Lefkoşa’da evine yumurta bırakmak bahanesi ile gittiği 19 yaşındaki kadına tecavüz ettiğini belirtti.

Sevinç, olayın 10 Aralık 2019 tarihinde polise yansıdığını zanlının da aynı gün tutuklandığını anlattı.

Polis memuru Kazım Sevinç, soruşturmanın devam ettiğini, alınması gereken ifadeler, incelenecek kamera görüntüleri olduğunu söyleyerek, zanlının ilk etapta iki gün tutuklu kalmasını talep etti.

Zanlının avukatı Hasan Yücelen, tutukluluk talebine itiraz etmedi ve ifade vermeyeceğini beyan etti.

Yargıç Temay Sağer, soruşturmanın salimen yürütülebilmesi için zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi.