Emsal dava

Baldızının 15 yaşındaki kızına cinsel taciz suçlamasıyla tutuklu bulunan Abdulkadir Boydaş’ın teminat duruşmasında, polis aile büyüklerinin çocuğa şikayetini geri çekmesi için baskı yaptığını açıkladı

“AİLE BASKI YAPTI”: Polis çocuğun ailesi tarafından şikayetini geri çekmek üzere karakola götürüldüğünü ancak sosyal hizmetler görevlisi ile görüştürülen çocuğun “ailem şikayeti geri çekmem için baskı yapıyor” dediğini kaydetti. Zanlı avukatı şikayetini geri çekmemesi için polisin çocuğa baskı yaptığını öne sürdü

BASKIYI DOĞRULADI: Sosyal hizmet görevlisi Sinem Köroğlu mahkemedeki ifadesinde, son 3 günde iki kez görüştüğünü çocuğun korku ve endişe içinde olduğunu ve aile büyükleri tarafından baskıya maruz kaldığını tespit ettiğini anlattı. Köroğlu, çocuğun ergen psikiyatrisi ile görüştürülmesini önerdi

TUTUKLULUK VE SORUŞTURMA: Yargıç Meltem Dündar, ağır ceza kapsamına giren iddiaların ciddiyetine dikkati çekti. Çocuğun akrabası olan zanlıdan uzak tutulması gereğinin altını çizen Yargıç, zanlının 2 ay tutukluluğuna, aile fertlerinin baskı uygulayıp uygulamadığının ise soruşturulmasına karar verdi

Evrim KAMALI

Lapta’da “16 yaşından küçük kız çocuğu”na cinsel taciz suçlamasıyla tutuklanan Abdulkadir Boydaş dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lapta Polis Karakolu’nda görevli polis memuru Hüseyin Tosun, zanlının 2019 yılı Kasım ayı içerisinde iki kez farklı tarihlerde baldızının 15 yaşındaki kızını taciz ettiğini söyledi.

Şikâyetin 7 Aralık tarihinde yapıldığını, kız çocuğunun sosyal hizmetleri görevlisi eşliğinde ifadesinin alındığını, kaydeden polis, zanlının aynı gün tutuklanarak mahkemeye çıkarıldığını ve aleyhinde 3 gün tutukluluk emri alındığını belirtti.

“Ailesi şikayeti geri çekmesi için baskı yapmış”

Hüseyin Tosun, bu süre içerisinde kız çocuğunun şikâyetini geri çekmesi için ailesi tarafından karakola getirildiğini ancak sosyal hizmet görevlisi ile görüştürülmesinden sonra kız çocuğunun görevliye şikâyetini geri çekmesi için ailesinin baskı yaptığını söylediğini aktardı.

Zanlı hakkındaki soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Tosun, teminat talep etti.

Avukat polisi suçladı

Zanlının avukatı ise kız çocuğunun şikâyetini geri çekmek istediğini ancak polisin baskısı sonucu çekmediğini iddia etti.

“Çocuk korku ve endişe içerisinde”

Bunun üzerine mahkemede savcılığın tanığı olarak dinletilen sosyal hizmet görevlisi Sinem Köroğlu, çocukla iki gün önce dairede önceki gün de polis merkezinde görüştüğünü, kızda korku ve endişe olduğunu, üzerine aile büyüklerinin baskısı bulunduğunu söyledi.

Çocuğun ergen psikiyatrisi ile görüşmesi gerektiğini de kaydeden Köroğlu, kızın anne babasına da sülalenin büyükleri tarafından baskı uygulandığını söyledi.

Dündar: Zanlı ile çocuk birbirlerinden uzak tutulmalı

Aktarılan olguları değerlendiren Yargıç Meltem Dündar, zanlının sabıkasız ve ülkede yerleşik bir kişi olduğunu ancak hakkındaki iddiaların çok ciddi ve ağır ceza kapsamına girdiğini ifade etti. Dündar, çocuk ile zanlının akraba olduğunu, uzak tutulması gerektiğini belirtti. Dündar, çocuğun üzerinde baskı oluşturmaması için zanlının tutuklu muhafazasına karar verdi.

Aile fertlerine soruşturma başlatılacak

Dündar, zanlıyı 2 ayı geçmeyecek bir şekilde cezaevine gönderdi. Yargıç Dündar, kız çocuğuna şikâyetini geri çekmesini istediği belirtilen aile fertleri ile ilgili de soruşturma emri verdi.

Yargıç Meltem Dündar, son olarak çocuğun aile ile kalıp kalmayacağına dair araştırma yapılıp raporun mahkemeye sunulmasına direktif verdi.