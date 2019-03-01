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Huawei CEO’sundan Samsung’u kızdıracak açıklama

1 Mart 2019

2019’un akıllı telefon sektörü için oldukça heyecanlı geçeceğini aylar öncesinden sizlere duyurmuştuk. MWC 2019 yani Mobil Dünya Kongresi kısa süre önce sonra ererken, 5G’li telefonlar / katlanabilir telefonlar etkinliğe damgasını vurdu.

Dünyanın en büyük iki akıllı telefon üreticisinin: Unpacked 2019 etkinliğinde Samsung’un Galaxy Fold, MWC 2019’da Huawei’nin Mate X modelini tanıtması katlanabilir telefon savaşının başlamasına neden oldu.

Bu telefonların günlük kullanıma uygunluğu başlı başına bir tartışma konusu. Ancak, teknolojinin akıl almaz gelişimi sayesinde ilerleyen yıllarda oldukça ince yapıdaki katlanabilir telefonların hayatımıza girmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

Huawei CEO’su: Galaxy Fold tasarımı iyi değil!

Huawei CEO’su Richard Yu yakın bir zamanda Business Insider ile yaptığı bir röportajda, Mate X prototiplerinden birisinin Galaxy Fold ile benzer bir tasarımda olduğunu itiraf etti. Ancak, her iki tarafta ekrana yer vermenin telefonu oldukça ağırlaştığını düşünerek bu tasarımdan vazgeçtiklerini belirtti.

Mate X’i geliştirirken üç farklı katlanabilir telefon tasarımına sahip olduklarını belirten Yu, bunlardan birinin Galaxy Fold’dan çok daha iyi olduğunu ifade etti. Şirketin tercihi ise kendi üzerine katlanabilen 8 inçlik ekrandan yana oldu.

 

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