“Coğrafyanın nimetleri fırsata çevrilmelidir”

Albank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu Radyo Havadis ve Havadis Web TV’den canlı yayınlanan Kulis Programına konuk oldu, Melek Arabacıoğlu’nun sorularını yanıtladı

Albank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Dr. Ahmet Melih Karavelioğlu, Kıbrıs Türk ekonomisi değerlendirdi.

Karavelioğlu, üretim ve turizm sektörlerinin ekonomideki önemine vurgu yaptı, halka, önemli uyarılarda bulundu.

Albank’ın 2018 yılındaki başarı grafiğini de yorumlayan Karavelioğlu, Albank’ın 2018’i 550 milyon gibi aktif bir büyüklükle kapattığını söyledi.

Karavelioğlu, “7 şubemiz ve 110 personelimizle 2016 yılından beri hizmet veriyoruz ve seneyi 400 milyona yakın bir krediyle kapattık. Bizim için tüm sıkıntılara rağmen 2018’i başarılı bir yıl olarak değerlendiriyorum” dedi.

Soru: Türk ekonomisi bu kadar kırılgan ve manipüle edilmeye neden müsait?

“Kısa vadede Sterlin borçlanma çok mantıklı değil”

Karavelioğlu: Türkiye’nin kendi hikayesine baktığımız zaman yatırım yapılabilir bir ülke seviyesinden düştüğü noktada Türkiye veya benzer ülkeler dış spekülatif ataklara açık hale geliyor. Eğer ekonomileri sağlığa benzetecek olursak sağlığınız da bu sıkıntıya müsait değilse böyle ataklarla başa çıkmakta zorlanabiliyorsunuz. Ani döviz girdi çıktıları veya değer oynamaları da ekonomide böyle karşılık bulmaktadır. İngiltere’de Brexit belirsizliğinin ortadan kalkması ile birlikte Sterlin, Dolar karşılığında hızlı ve büyük bir şekilde değer kazanacağını göz önünde bulundurursak şuanda kısa vadede Sterlin borçlanma çok mantıklı değil…

Soru: 2019’un başından beri tüm ekonomistler Mart ayına vurgu yaptı. Gerçekten söylendiği gibi mart ayı ekonomik açıdan hepimize dert ayı mı olacak?

“Ekonomi belirsizliği sevmez”

Karavelioğlu: Mart ayı neden önemli önce ona bakalım. Mart ayında Türkiye’de seçim var, İngiltere’de Brexit oylaması var, tüm bunlara bakıldığında seçim yatırım için bir belirsizlik ortamı doğuruyor. Türkiye’de iktidarda olan parti eğer seçimi kazanabilmek için mali bütçede bir takım tavizler verirse sonrasında büyük bir ekonomik tedbir getirecektir. Ekonomi belirsizliği sevmez. Türkiye ile imzalanacak olan Mali Protokol hepimiz için çok büyük bir öneme sahiptir. Protokolün imzalanması sonrası gelecek olan maddi katkı tüm sektörleri hareketlendireceği gibi KOBiGEM’in, Ekonomi Bakanlığı uhdesinde yapacağı TC. Ekonomik Koordinasyon ofisinin desteğiyle düşük faizli yada faiz sübvansiyeli kredilerin önü açılacak bu da esnafımızın istediği düşük faizli kredilere ulaşmasını sağlayacaktır. Bizler de gerekli siyasi olarak birkaç yasayı çıkartıp gerekli yasal protokolleri hazırlarsak gerekli hibeleri hızlıca alabiliriz.”

Soru: Bir Ekonomist ve banka müdürü olarak tüketicilere ne öneriyorsunuz? Özellikle borçlanmalar konusunda bir uyarınız var mı?

Karavelioğlu: Gelirleri doğrultusunda harcama yapmalarını tavsiye ediyorum. Bunun üzerinde bir harcama yapmaları gereken durumlarda ise borçlanmalarını kısa vadeli olarak yapmalarını öneriyorum. Yabancı para gelirleri yoksa yabancı para borçlanmalardan kaçınmalarını, eğer illaki borçlanmalarını döviz üzerinden yapacaklarsa da Sterlin olarak yapmamalarını tavsiye ediyorum. Orta-uzun vadeli TL borçlanılmasında fayda var ama düşük faizle borçlanmak istiyorsanız bunu Temmuz ve Ağustos ayları ve sonrasında yapsınlar çünkü o dönemde faiz oranları düşüşe geçer.

Soru: Kredi verme konusundaki prosedürler memur olmayanları zorluyor sizin banka olarak bu konudaki tutumunuz nedir?

Karavelioğlu: Biz ALBANK olarak kredi talep eden bir vatandaşlarımızla görüşürken 3 şeye bakıyoruz. Bunlar, kredi vermeden önce krediyi kimin istediği, ne için istediği ve geri nasıl ödeyeceğidir. Eğer daha önce bankacılık alanında bir sorun yaşamamışsa, krediyi kullanacağı yeri bize tam anlamıyla anlatabiliyorsa ve en önemlisi nasıl ödeyebileceğine bizi inandırabiliyorsa kredi almasında da bankacılık açısından donuğa düşmüş bir engeli yoksa kolaylıkla kredi verebiliyoruz.

Soru: Kıbrıs Türk ekonomisini nasıl değerlendirirsiniz?

“Biz ülke olarak turizm açısından çok şanslı bir coğrafyadayız”

Karavelioğlu: 2019’a kendi ölçeğimizde bakıldığında kötümser değilim hatta çok umutluyum. Turizm’den umutluyum konuştuğum turizmciler bu yıldan çok umutlu, ekonomik ve mali protokolü imzalar ve doğru uygulayarak gelecek olan mali katkıyı iyi kullanabilirsek ekonomik olarak gerekli hareketlenmeyi yaşayacağız. Biz ülke olarak turizm açısından çok şanslı bir coğrafyadayız. Bunu üreticilerin bu coğrafyanın nimetlerini fırsata çevirmesi gerekmektedir.

Soru: Türkiye ile mali protokolün imzalanması sonrası KOBiGEM krediler piyasada rahatlama sağlayacak mı?

Karavelioğlu: Projesi olan esnafın daha düşük maliyetli bir kaynağa ulaşabilmesi çok olumlu olacaktır. Faizlerin yükseldiği ortamlarda biz ALBANK olarak hiçbir faiz artışı yapmadık bankayı ilk açtığımızda %14 olarak belirlemiştik 36 ay olmadığı için bir faiz artırımı yapmadık. KOBİGEM’den aktarılan kaynaklar finans maliyetlerinin düşmesine yardımcı oluyor. Bu tür kaynaklar bulunarak devletin sübvanseye kaynaklarını çalıştırması ekonomiye de tüketiciye de olumlu olarak yansıyacaktır.