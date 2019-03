Ercan’dan “U” dönüşü

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, önceki gün polis engeline takılarak Lefkoşa yerine Ercan Havalimanı çemberinde başlattıkları araçlı eylemini dün sabah da devam ettirdi. Eylem öğle saatlerinde askıya alındı

“ŞİMDİLİK ASKIYA ALDIK”: Hayvan üreticileri, öğle saatlerinde eylemi sonlandırdığını açıkladı. Birlik Başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemi şimdilik askıya aldıklarını açıkladı, eylemlerin süreceğini ifade etti. Naimoğulları, bu süreçte Tarım Bakanlığından açılım istedi, kendilerine “eylem hakkı tanımayan”, “açılım yapamayan” siyasileri kınadı

“DERDİMİZ EKMEK”: Naimoğulları: Üretici 2 gündür soğukta, beklemekten yoruldu ve yaratılan bu ortama üzüldü. Hayvancı, sırasında bir biriyle, polis ile karşı karşıya kaldı. Bakanlıkta çevik kuvvet bekliyor, burada araçlar engellendi. Derdimiz vatandaşları yolcuları mağdur etmek değil, derdimiz ekmek

“ADAM OLUN”: Naimoğulları: Eylemlerimiz süt vermeme veya başka türlü de olabilir. Akıla değil, maliyetlerin düşürülmesine, açılıma ihtiyacımız var. Her koltuk geçicidir, üretici her zaman var olacak, biz her zaman yanlarında olacağız, siyasiler de verdiği sözleri tutsun adam olsun

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği’nin üreticilere verilen desteğin yetersiz olmasını, arpa zammını ve süt fiyatlarını protesto etmek amacıyla önceki gün başlattığı araçlı eylem, dün de Ercan Havalimanı çemberinde öğle saatlerine kadar devam etti.

Naimoğulları, sabah itibari ile eylem yerinde 100 civarında traktör ve iş aracı bulunduğunu belirterek, polisin burada daha fazla aracın toplanmasını engellemek için tüm yolları kestiğini kaydetti.

Naimoğulları, “Polis köy çıkışlarını, anayolları, kavşakları hatta toprak yolları bile kesti. ‘Evraklar eksik’ deniyor ama bu birkaç araç dışında doğru bir bilgi değil, buraya daha birçok araç gelecekti ama toprak yolları bile kestiler. Polis, eylemin boyutunu artırmamak için üreticiyi sindirmeye çalışıyor” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ile Başbakanlık önünde c yapmak isteyen hayvan üreticileri önceki gün polisin aldığı güvenlik önlemleri nedeniyle Lefkoşa’ya gelemeyince eylem Ercan Havalimanı çemberine kaydırılmıştı.

Eylem nedeniyle önceki gün Ercan’a giriş çıkışlar bir süre aksamış, yolcular terminale yürüyerek girmek zorunda kalmıştı.

Naimoğulları: Yarın hiç habersiz geliriz

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Naimoğulları, Ercan Havalimanı çemberinde sürdürülen eylem yerinde dün sabah basına açıklama yaptı.

Naimoğulları, birliğin eyleminin kırılamayacağını belirterek, “En demokratik hakkımız olan eylemi bile engellemek için her şeyi yaptılar. Eylem hakkı özgürlüktür. Engelleme aslında sizin düşünce yapınızı gösterir, bizi bugün engelleyebilirsiniz ama yarın haber vermeden geliriz” dedi.

Naimoğulları, hayvancılardan korkulmamasını isteyerek, üretime, hayvancıya, tarım sektörüne destek verilmesini talep ettiklerini, ancak Tarım Bakanlığı’nın ve hükümetin üretim korkusu olduğunu, üretmekten korktuğunu ve kendilerine “küçülün ve ağır ağır yok olun” dediğini iddia etti.

“Ülkede tüm kesimler sindirildi, bir hayvancı kaldı…”

Naimoğulları, ülkede tüm kesimlerin sindirildiğini, bir hayvancının kaldığını ve onu da sindirmeye çalıştıklarını, terbiye etmeye çalıştıklarını savundu.

Hükümete ve Tarım Bakanlığı’na, hayvancının kendilerine daha fazla cephe almasına sebep olacak açıklama ve uygulamalardan kaçınması çağrısında bulunan Naimoğulları, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’ye eleştirilerde bulundu.

Hayvancının suçlandığını ve hakkında yalan açıklamalar yapıldığını ifade eden Naimoğulları, “Üretime verilen değerden utanıyorum, üreten insana yapılanı şiddetle kınıyorum, yazıklar olsun” ifadelerini kullandı.

“Başbakana mektup göndereceğim”

Naimoğulları, bakanlığın kendilerine ürettiklerinin karşılığını kuruş kuruş vermeye çalıştığını savunarak, “Bu saatten sonra bu hayvancı bu işi bu şekilde sürdüremez. Daha büyük tepkiler olacak, bu iş sindirmeyle olmaz. Başbakana mektup göndereceğim ve ‘bizi kamu görevine alınız, hayvanları da alınız’ deyip bu işten vazgeçtiğimizi söyleyeceğim” diye konuştu.

Üreticinin kandırılarak bir yere varılamayacağını ifade eden Naimoğulları, şöyle devam etti:

“Biz bu saatten sonra her noktada her yerde ciddi eylemler yapacağız, ciddi tepkiler ortaya koyacağız. Sakın üreticinin yanına gelmesinler, bu bedeli ödeyecekler, bu insanlar batarken siz orada oturamayacaksınız. Bu sürece bir günde gelmedik, demesinler ‘hayvancı bir günde sokağa çıktı’, kaç aydır anlatıyoruz. Üretici her öneriyi kabul etti, ‘reform’ dediler kabul ettik, süt konusundaki her şeyi kabul ettik, ‘reform’ değil ‘öldürme işi’ olduğu halde kabul ettik. Üreticiyle dalga geçtiler. Üretim korkusu var, üretmekten korkuyorlar, küçülün ağır ağır yok olun diyorlar.

Alsınlar tüm hayvancıların dökümlerini, malına mülküne parasına borcuna baksınlar. Eğer orda burada evimiz malımız paramız varsa, o zaman suçlu bizsek bilelim. Hayvancıların durumunu çok iyi biliyorlar.

Bu Tarım bütçesi ile bu iş olmaz. ‘Daha ucuza üretim için kullanılsın’ dedik, çünkü bu girdi maliyetleriyle hayvancılık sürdürülemez.

En demokratik hakkımız olan eylemi bile engellemek için her şeyi yaptılar. Eylem hakkı özgürlüktür. Engelleme aslında kafa yapınızı gösterir. Bizi bugün engelleyebilirsiniz ama yarın bizi engelleyemezsiniz. Yarın haber vermeden yapacağız, bu tepkiler devam edecek.”

Naimoğulları, Ercan çemberinde kendilerini polisin durdurduğunu ve polisin bu yanlışı yaptığını ifade ederek, “Bu çemberi polis kapattı. ‘Hayvancı yolu kapattı uçağa giden yolcuları engelledi’ denmesin çünkü bu yolu polis kapattı” dedi.

Polise de emirin yukarıdan geldiğini, hayvancıya her noktada engellemelerin devam ettiğini ifade eden Naimoğulları, “Polis de emir alıyor, hiçbir zaman polisle karşı karşıya kalmak istemedik. Bu saatten sonra ne yapacağımıza hayvancılar karar verecek” dedi.

Eylem öğle saatlerinde askıya alındı

Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği, öğle saatlerinde eylemi sonlandırdığını açıkladı.

Birlik başkanı Mustafa Naimoğulları, eylemi şimdilik askıya aldıklarını söyledi.

Naimoğulları, bu süreçte Tarım Bakanlığından açılım istedi, eylemlerin süreceğini ifade etti, kendilerine “eylem hakkı tanımayan”, “açılım yapamayan” siyasileri kınadı.

“Derdimiz sesimizi duyurmak, derdimiz ekmek”

Mustafa Naimoğulları, üreticinin 2 gündür soğukta yağmurda bu çemberde beklemekten yorulduğunu ve ciddi anlamda, bu yaratılan ortama üzüldüğünü kaydetti.

Hayvancının, sırasında bir biriyle, polis ile karşı karşıya kaldığını, Bakanlıkta çevik kuvvet beklediğini, burada araçların engellendiğini ifade eden Naimoğulları, “Derdimiz vatandaşları yolcuları mağdur etmek değil, sesimizi duyurmak, derdimiz ekmek” dedi.

“Eylem farklı şekillerde sürecek”

Naimoğulları, mücadelenin, eylemin süreceğini, bunun süt vermeme veya başka türlü eylem olabileceğini belirterek, eğer tarımda açılım yapılmazsa sadece hayvancının değil, devlet kurumlarının da batacağını söyledi.

“Eylem hakkımız elimizden alındı, en doğal hakkımızdı engel oldular” diyen Naimoğulları, hayvancıların akıla değil, maliyetlerin düşürülmesine, açılıma ihtiyacı olduğunu vurguladı, “Her görev, koltuk geçicidir, ama köylü üretici her zaman var olacak, biz birlik olarak her zaman yanlarında olacağız, siyasiler de verdiği sözleri tutsun adam olsun. Köylüye diklenmeyin kucaklayın” diye konuştu.

“Biz eleştiriye açığız”

Naimoğulları, konuşmasını “Biz eleştiriye açığız, kardeş gibi yaşıyoruz eleştireni de herkesi de kucaklıyoruz. Köylü, üreten insanlar sizi eleştirirken hazmedeceksiniz demokrasi budur” diyerek tamamladı.

Hayvancılar Birliği, kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş anıtı önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı da okudu.