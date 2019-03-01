Tesla Model 3s satışa sunuldu

Tesla uzun zamandır çıkışı dört gözle beklenen Tesla Model 3s modelini piyasaya sürdü. Twitter ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden duyuru yapan firma, bu yeni otomobilin fiyatlarını da paylaştı.

Tesla Model 3s çıktı! Fiyatlar belli oldu!

Tesla’nın sayfasında satın alma bölümünü kullanıma açan şirket, farklı mesafeler için farklı fiyatlarla dikkat çekiyor. Standard Range olarak geçen ve 220 mil modeli 35 bin dolar gibi bir fiyatla kullanıcıların karşısına çıkıyor. Standard Range Plus ise 240 mil değeriyle 37 bin dolar gibi bir fiyat etiketine sahip. Performance AWD versiyonu ise 310 mil mesafe değeriyle 58 bin dolar olarak karşımıza çıkıyor. Aşağıda paylaştığımız Twitter bağlantısından tüm fiyatları görebilirsiniz.

Model 3s now available Standard Range: 220mi, $35k

Standard Range Plus: 240mi, $37k

Mid Range: 264mi, $40k

Long Range: 325mi, $43k

Long Range AWD: 310mi, $47k

Performance AWD: 310mi, $58k, 0-60 mph in 3.2s!

https://t.co/RNnGdonjSr (prices before incentives) — Tesla (@Tesla) March 1, 2019

Yine site üzerinde yapacağınız özelleştirmelerle beraber 2 hafta içinde Model 3s’i teslim alabiliyorsunuz. Tesla’nın bundan yıllar önce söz verdiği ve tek şarjla 220 mil (355 kilometre) gidebilen otomobil, üst kısmı tamamen camla kaplı şekilde geliyor. Elon Musk tarafından yapılan açıklamaya göre, otomobil 3 veya 6 ay içerisinde Çin ve Avrupa pazarlarına açılacak.