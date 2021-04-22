Sinema

How I Met Your Mother dizisinin devamı geliyor

22 Nisan 2021
How I Met Your mother





How I Met Your Mother dizisinin devamı How I Met Your Father için onay çıktı. Başrolünde Hilary Duff’ın olduğu devam dizisinde Sophie karakteri, oğluna babasıyla nasıl tanıştığının hikayesini anlatacak.





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22 Nisan 2021


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