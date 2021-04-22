How I Met Your Mother dizisinin devamı geliyor

Yeni dizinin, orijinal hikayeyle bağlantılı olup olmayacağı belirsizliğini koruyor. Yeni dizi, This Us’ın ortak yaratıcıları olan, yeni dizide yazar ve yönetici yapımcı olarak görev yapacak, aynı zamanda Love, Victor’ın ortak yaratıcıları Isaac Aptaker ve Elizabeth Berger’den geliyor.

How I Met Your Mother’ın yaratıcıları Carter Bays ve Craig Thomas da yönetici yapımcı olarak yer alıyor. Duff, başrolün yanı sıra yapımcılığı üstlenecek ve Adam Londy yardımcı yapımcı olarak görev yapacak. 20th Television orijinal seride olduğu gibi stüdyo olarak hizmet verecek. Aptaker ve Berger şu anda stüdyoda genel bir anlaşma altında.