Özersay: Dört ay önce kabul ettiniz ve İMZALADINIZ

HP Genel Başkanı Kudret Özersay Başbakan Ersan Saner’in Meclis’te komitelerdeki temsiliyet oranlarını değiştireceğini söylemesini belgelerle eleştirdi.

Kudret Özersay açıklamasında “Dört ay önce konuştunuz, anlaştınız, kabul ettiniz ve İMZALADINIZ. Meclis Genel kurulundan da OYBİRLİĞİ ile geçti. Hatırlatayım, unutanlar için.” ifadelerini kullandı.

Açıklama şöyle:

Başbakan komitedeki temsiliyet oranlarını değişecekmiş! Kendi imzanıza dahi saygınız yok mu sayın Saner? Eğer yoksa, söyleyin de bilelim, biz de ona göre davranalım!