“Hoşgeldin Boyacı” oyununa rekor katılım

GAÜ 6. Tiyatro Günleri ünlü oyuncuların performanslarıyla sahne alan “Hoş Geldin Boyacı” oyunu ile final yaptı

Girne Amerikan Üniversitesi 6. Tiyatro Günleri, Erdal Özyağcılar, Berna Laçin ve Gözde Çetiner’in oynadığı “Hoş geldin Boyacı” oyununa rekor katılım ile sona erdi.

6’ncısı düzenlenen GAÜ Tiyatro Günleri’nde birbirinden değerli isimler Girne Amerikan Üniversitesi’ne gelirken, 2 hafta boyunca oyunlara halk tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Oyun öncesi GAÜ Medya’ya açıklamada bulunan Erdal Özyağcılar, oyunun içeriği hakkında bilgi vererek: “Tiyatro severlerle oyunumuzu buluşturmaktan çok mutluyuz. Biz tiyatro turneleri yapıyoruz. Kıbrıs’a ikinci gelişimiz ama ilgi sürekli artmaya devam ediyor. Umuyoruz ki yedinci tiyatro günlerinde de diğer oyunumuzla sizlerle birlikte oluruz” ifadelerini kullandı.

Berna Laçin ise GAÜ Medya’ya verdiği röportajda; “Oyunumuza ilgi gerçekten çok yoğun. Bu durum bizleri sahnede daha fazla mutlu ediyor. Mutlu ederken de heyecanlandırıyor. Üniversite öğrencileri ile buluşmak bizim için apayrı bir duygu. Çünkü gençlerin o enerjisiyle biz sahnede daha çok eğleniyoruz. Ayni zamanda üniversitenize bizi davet ettiğiniz için başta tüm yetkililere daha sonra bu etkinliği düzenleyen Drama ve Oyunculuk Bölümüne teşekkür ederim. Umarım yedinci tiyatro günlerinde de yine beraber oluruz” diyen Laçin, Kıbrıs’ı ve Kıbrıslıları da çok sevdiğini belirtti.

Gözde Çetiner, üniversitelilerle birlikte olmanın mutluluğundan bahsederken verdiği röportajda; “Oyunumuz beşinci senesinde. Biz burada olmaktan çok mutluyuz ve bizim bütün oyunlarımız hep dolu dolu oluyor; tıpkı bugün de olduğu gibi. Geldiğimizden beri çok güzel öğrencilerle birlikteyiz, çok güzel bir enerjileri var. Bizim kendi içimizde sahne sanatları ve oyunculuk bölümünü okuyan öğrencilere karşıda büyük bir sorumluluk var. Onlarında bizlerden beklentisi var bunları biliyoruz. Umuyoruz ki oyun çok güzel geçecek” ifadelerini kullandı.