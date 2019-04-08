Ozanköy “SOS”la canlandı

NOSTALJİ FIRTINASINA KAPILDILAR:

Girne, Ozanköy’de hizmet veren Foon Deep’s Lounge&Bistro’da unutulmaz bir geceye imza atan Grup SOS, son zamanlara ses getiren nostaljik şarkılarla konukları mest etti

Girne, Ozanköy’de hizmet veren Foon Deep’s Lounge&Bistro’da önceki akşam ülkemizin efsanevi gruplarından SOS’la canlandı. Hayat dolu performansıyla dikkatleri üzerine çeken grup birçok şarkıyı konuklarla hep bir ağızdan seslendirdi.

Buram buram nostalji kokan son çalışmalarıyla gönülleri bir kez daha çelen SOS, Girne’deki eğlencede de tadına doyulmaz nostaljik şarkılara yer vermekten geri kalmadı.

SOS’i dinlemeye giden konuklar ise bir yandan keyif dolu sohbetler ederken diğer yandan da zengin repertuarın tadını çıkardı.