Magazin

Ozanköy “SOS”la canlandı

8 Nisan 2019
grup sos

NOSTALJİ FIRTINASINA KAPILDILAR:
Girne, Ozanköy’de hizmet veren Foon Deep’s Lounge&Bistro’da unutulmaz bir geceye imza atan Grup SOS, son zamanlara ses getiren nostaljik şarkılarla konukları mest etti

fon deeps

Girne, Ozanköy’de hizmet veren Foon Deep’s Lounge&Bistro’da önceki akşam ülkemizin efsanevi gruplarından SOS’la canlandı. Hayat dolu performansıyla dikkatleri üzerine çeken grup birçok şarkıyı konuklarla hep bir ağızdan seslendirdi.

fon deeps

Buram buram nostalji kokan son çalışmalarıyla gönülleri bir kez daha çelen SOS, Girne’deki eğlencede de tadına doyulmaz nostaljik şarkılara yer vermekten geri kalmadı.

SOS’i dinlemeye giden konuklar ise bir yandan keyif dolu sohbetler ederken diğer yandan da zengin repertuarın tadını çıkardı.

 

Etiketler


İlgili Makaleler

dj çoşkuner

Coşkunerle eğlendiler

8 Nisan 2019

Muazzez Ersoy: Lady Gaga beni taklit ediyor

7 Nisan 2019

Surlariçi’nde canlı keyiflere devam

7 Nisan 2019

“Müslüm Baba”nın marka tescilini imzaladılar

7 Nisan 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı