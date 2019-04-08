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Coşkunerle eğlendiler

8 Nisan 2019
dj çoşkuner

NOSTALJİ DOLU GECE:
Lefkoşa’da hizmet veren The Quota Bar’da kabine ülkemizin efsane DJ’i Coşkuner girerek konukları nostaljik bir yolculuğa çıkardı

quota

Lefkoşa mekanlarından The Quota Bar, önceki akşam adeta zamanda yolculuğa çıktı. Ülkemizin efsane DJ’i Yusuf Coşkuner’in setleri ile nostaljik bir gece yaşattı.

“80’s 90’s Show with DJ Coskuner” isimli gecede Barış Manço’dan Madonna’ya kadar dönemin en sevilen sanatçılarının şarkıları çalındı. Soğuk kış gecesini eğlencesi ile ısıtan programda eğlence severler yerinde duramadan dans ederek hafta sonunu karşılamış oldu.

 

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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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