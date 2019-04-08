Sen de Sevgini Paylaş

Anna İnceer onun için en özel gün olan doğum gününde can dostlarımızı unutmadı. Kendisine hediye alınması yerine barınaklarda yaşam savaşı veren çocuklarımız için mama alınmasını istedi. Birçok kişi hediye almak yerine mama bağışı yaparak bir canın hayatına dokundular. Bu anlamlı bağışlar Gönyeli Belediyesi Barınağı’na verilmiştir. Bu sayede birçok can dostumuzun beslenme ihtiyacı karşılandı.

Siz de en özel gününüzde, onlara bu anlamlı bağışı yapmak istemez misiniz?

Anna İnceer’e bu duyarlı davranışı için de çok teşekkür ederiz.

Nasıl ulaşabilirim?

Can dostlarımıza en küçük bir mama hediye etmek için 0533 879 6100 numaralı telefonu aramanız veya aşağıdaki linke bölgenizi yazmanız yeterli…