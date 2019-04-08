Kızılyürek, Lefkelilerle buluştu

Gürsel KARAGÖZLÜ

Avrupa Parlamentosu (AP) milletvekili adayı Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek geçtiğimiz akşam Lefke Belediyesi Cittaslow salonunda gerçekleştirilen ” Kıbrıs’ın Avrupa da yeri”, ” Kıbrıs-Avrupa Birliği” ve Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile ilgili konferans verdi.

Kızılyürek, ” Kıbrıs’ın Avrupa da yeri”, ” Kıbrıs-Avrupa Birliği” ve Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile ilgili konferansında katılımcıları bilgilendirdi. Yaklaşık iki saat süren toplantıda katılımcılar sorularını sorma fırsatı buldu.

Konferansın moderatörlüğünü Burhan Eraslan yaptı. Eraslan, açılış konuşmasında Kızılyürek’in ” Kıbrıs’ın Avrupa da yeri”, ” Kıbrıs-Avrupa Birliği” ve Kıbrıs’ta Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ile ilgili konferansında katılımcıları bilgilendireceğini ve 26 Mayıs’ta Kıbrıs’ta yapılacak AP seçimleri için Kızılyürek’e başarılar diledi.

Neden federal bir Kıbrıs?

Kızılyürek, Üyesi olmadığı halde AKEL listesinden AP’ye aday olan Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek federalizm üzerine yaptığı konuşmada Kıbrıs’ta neden federal bir devlet kurulması gerektiği üzerinde durdu. Modern devletlerin ve ulusların tarihi oluşumuna değinen Kızılyürek, federasyon kuran devletler hakkında detaylı bilgi verdi. ABD’nin 13 koloninin birleşmesinden oluşan federal bir devlet olduğunu belirten Kızılyürek, buradaki önemli faktörün merkezi yönetim ve eyaletlerin ayrı ayrı yönetiminin baki kalması olduğunu söyledi. Kızılyürek federal devlette merkezi yönetimin eyalet yönetimlerini ortadan kaldırmadığını, güç ve egemenlik paylaşımı içinde hem özerkliklerini koruduklarını hem de ülkenin bütünü hakkında söz sahibi olduklarını belirtti. Özerklik ve katılım unsurlarını barındıran federal devletlerde, üniter devletlerde olduğu gibi farklılıkların haritadan silinmediğini belirten Kızılyürek, kurucu devletlerin özerkliklerini koruduklarını söyledi. Dünyanın hiçbir yerinde homojen bir ulus olmadığını belirten Kızılyürek, Kıbrıs’taki çatışmanın farklı etnik kökenlerden değil siyasi amaç farklılıklarından kaynaklandığını vurguladı. Kızılyürek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yakın Kıbrıs tarihi içinde çöken milliyetçi projelerden söz etmemiz lazım. Hiçbir etnik grup tek başına egemen olamadı. İşte 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kuruluşu bu gerçekliği yansıtır ve der ki; bu ülkede iki eşit cemaat vardır bunun için de egemenliği paylaşmak zorundadırlar. Gördüğünüz gibi federalizmin iki unsuru (özerklik ve katılım) 1960 Anayasası’nda vardır. Peki süreç içinde ne oldu? Şimdi Kıbrıslı Rumların elinde bir devlet, Kıbrıslı Türklerin elinde bir coğrafya parçası kaldı. Bu ülkede güç dengesi vardır. Tarafların tek başına neyi yapıp yapamayacaklarını bu güç dengesi belirler. İşte bu noktada federal devlet en iyi perspektifi sunar. Çünkü federal devletler yek başına yapamadığınızı bir başkasıyla anlaşarak yapmak için kurulurlar! Peki bugün federalizmin neresindeyiz? Tarihin bize dayattığı bu perspektife yani ‘Federal Kıbrıs’a’ baktığımız zaman, elitlerin federal duyarlılıklardan uzak olduğunu görürüz. Bizler bu kültürü yaratmak zorundayız”.

“Anastasiadis federal anlayış ve çerçevenin dışında”

Kızılyürek, son dönemde Nikos Anastasiadis’in Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğini sorgulayıp etkin katılıma da karşı çıktığın söyledi ve bu yaklaşımın federal anlayış ve çerçevesini dışında olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Niyazi Kızılyürek konuşmasının son kısmında AP adaylığı hakkında da görüşlerini aktararak bu adaylığın, ortak kamusal bir alan açma adına çok önemli bulduğunu belirtti. Kızılyürek sözlerini şöyle tamamladı:

“Federal Kıbrıs’ta hem Kıbrıslı Rum hem Kıbrıslı Türk hem de federal yurttaşlar olacağız. Ortak bir yurttaşlar cemaati yaratacağız. Federal Devlet olmak budur. AKEL ile birlikte çalışıyorsam ve AP’ye adaysam bu ortak bir kamusal alanda buluşmak içindir. Siyaseten ortaklaşmak, birlikte eylemek içindir, birlikte siyaset üretmektir, yeni kamusal bir alan açmaktır. Başka bir dil öğrenmek, başka bir dil konuşmak demektir. Bu yüzden bu seçimi önemsiyorum, ayrıca Kıbrıslı Türklerin Avrupa yurttaşı olduğu gerçeğine sarılmasını istiyorum” diyerek 26 Mayıs’taki seçimlerde destek istedi.

Kızılyürek, verdiği konferans sonrasında katılımcıların sorularını yanıtladı.