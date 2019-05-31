“Her şey çok güzel olacak”

Yine sıcaklar gelecek; ortalık yine yanacak ve kim bilir bu yaz çok uzun olacak.

Herkes birbirinden daha da uzaklaşacak,

Selamlaşmalar,

Merhabalaşmalar daha da azalacak,

Kim bilir dibelik yok olacak…

Evet, yok olacak ve kimse kimseyi bilmeyecek…

…

Eski Lefkoşa’da bir ev daha çökecek; belki iki, belki üç, kimselerin bu çökmelerden haberi olmayacak…

…

Sokak çeşmeleri yine onarılmayacak, çeşmeleri yine kırık kalacak, yine çeşmelerinden su akmayacak…

…

Dalları kurumaya yüz tutan kadim bir hurma ağacı daha, belki iki, belki üç ağaç yine kuruyacak; Lefkoşa’nın simgesi bu ağaçlar giderek kaybolacak…

…

Terk edilmiş bir ev, belki iki, belki üç, belki daha fazla ev kayıt altında tutulmayan göçmenler tarafından yine işgal edilecek; geceleri o sokaklara girmeye yine kimsenin cesareti olmayacak…

…

Çocuk Bahçesi yine yalnızlığında boğulacak; tavus kuşlarının çığlığını kimseler yine duymayacak…

…

Ne Mağusa Kapısı, ne Baf Kapısı açılacak…

Baf Sokağı bugünkü gibi öksüz kalmaya devam edecek…

…

Kimse Arabahmet Camii ile Yenicami’de yatanların mezarlarını ziyaret etmeyecek; oralarda kimlerin yattığını bile bilmeyecek…

…

Bilinen Lefkoşa,

Yani bu Lüzinyan ve Venedik ve Türk, Rum ve İngiliz karışığı şehir başka bir şey olacak ama asla o eski şeher olmayacak…

…

Yatırlara uyduruk mezar yapılmasına devam edilecek, kimse kılını kıpırdatmayacak hatta kim bilir onlar da günün birinde sökülüp atılacak…

…

Yenicami’deki yatırlar bakımsızlıktan yine inim inim inleyecek…

…

Camiler kurtarılmış bölgeler olarak kullanılmaya devam edilecek; hükümetler yine suskun kalacak; suskun kalmak konuşmaktan sayılacak!

…

Bu gidişle,

Taş taş üstünde kalmayacak beş beter olacak…

…

Gün gelecek ve bu gidişle yani, bu eskitilmiş şeher tanınmaz hale gelecek.

Taşları daha da düşecek,

Kerpiçleri daha da yıkılacak,

Cumbaları daha da devrilecek,

Kapıları daha da eskiyip kırılacak,

Pencereleri, panjurları, toprak kiremitleri ve yuf delikleri ve avluları ve sündürmeleri boyunlarını bükmeye; mahzun bakışlarla gelip geçenlerden medet ummaya ve nihayetinde yalnızlıklarından gebermeye mahkum olacaklar…

…

Yani diyeceğim,

Orada her şey çok güzel olur mu bilmiyoruz ama,

Burada,

Her şey boktan olacak…