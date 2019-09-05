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Hellim davalarının geri çekilmesi gündemde

5 Eylül 2019

İngiltere’de hellim üretiminin ticari patenti konusunda Kıbrıs Cumhuriyeti hükümetine açtığı davayı kazanan ve Kıbrıs Cumhuriyeti ile AB ticari patentlerinin iptali için de başvuru yapan “John & Paschalis” isimli şirketin davalarını geri çekmeyi taahhüt ettiği iddia edildi.

Haravgi gazetesi konuya ilişkin haberinde, Kıbrıs Cumhuriyeti Başkanlık Sarayı’nda hellimin ticari patent olarak tescil edilmesi konusunda yürütülen müzakerelerin sonuç verdiği, AB tescilini de almak için başvuran “John & Paschalis” şirketinin davayı geri çekme taahhüdünde bulunduğunu yazdı.

Gazete, ticari tescilin kaybedilmesinin tüm sektör için büyük kayıplar anlamına geleceğinin anlaşılmış olması sonrasında söz konusu şirketin, ticari tescil için açtığı davaları geri çekme taahhüdünde bulunduğunu, ancak şirketin bu eylemi karşılığında ne kazanım elde ettiğinin henüz bilinmediğini de iddia etti.

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