Güney KıbrısKıbrısManşet

Av köpeği hırsızlığında iki toplumlu çete şüphesi

5 Eylül 2019

Rum polisinin, Baf’ın “Peya” köyü yakınlarında şüpheli bulduğu bir aracı durdurmak istediği, dur ihtarına uymayan ve daha sonra terk edilmiş olarak bulunan aracın içerisinde, bölgeden çalınan 6 adet av köpeğinin tespit edildiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum polisinin dün sabah saatlerinde “Peya” bölgesinde devriye gezerken şüpheli gördüğü bir aracı durdurmak istediği, iki gencin kullandığına inanılan aracın dur ihtarına uymayarak kaçtığını yazdı.

Gazete haberinin devamında, aracın daha sonra yakınlardaki bir tarlada terk edilmiş halde ve içerisinde 6 çalıntı av köpeğiyle birlikte bulunduğunu belirtirken, polisin incelemesinde aracın plakalarının sahte olduğu, gerçek plakaların ise aracın içinde bulunduğunun tespit edildiğini aktardı.

Rum polisinin araç içinde bulunan gerçek plakaların incelenmesi sonrasında, aracın 84 yaşındaki bir Kıbrıslı Türk’e ait olduğunun tespit edildi. İki toplumlu Suçla Mücadeleyle İşbirliği Teknik Komitesi’nin yardımının istendiği belirtilen haberde, hakkında tutuklama kararı çıkartılan sözkonusu Kıbrıslı Türk’ün ise hayatta olup olmadığının dahi bilinmediği vurgulandı.

Gazete, Rum polisinin, hem Kıbrıs’ın güneyinde, hem de kuzeyinde faaliyet gösteren bir çetenin varlığından şüphelendiğini aktardı.

Etiketler

İlgili Makaleler

Dizdarlı, Akıncı’ya 2019 yılının 6 aylık faaliyet raporunu sundu

5 Eylül 2019

Larnaka’daki tapu dairesinden dosyaların dışarıya taşınması iddiası ile ilgili açıklama

5 Eylül 2019

Hellim davalarının geri çekilmesi gündemde

5 Eylül 2019

Süt bedelleri ödeniyor

5 Eylül 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı