Kategorisiz

Euroasia Interconnector projesinde sorun

5 Eylül 2019

İsrail elektrik şebekesini, AB’ye elektrik enerjisi götürülmesi amacıyla Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan’la bağlayacak olan “Euroasia Interconnector” projesinin, Yunanistan’ın kendi kablo ağıyla ilerleme kararı alması sebebiyle iptal olma tehlikesine girdiği iddia edildi.

Fileleftheros gazetesi, “Euroasia Interconnector Konusunda Endişeler – İsrail Milli Güvenlik Üst Düzey Yetkilisi Kıbrıs’ta” başlıkları altında verdiği haberinde, İsrail’i Kıbrıs Cumhuriyeti ve Yunanistan üzerinden Avrupa elektrik şebekesine bağlaması öngörülen projenin, Yunanistan’ın söz konusu projeden ayrı olarak kendi hattını döşeme kararı almasıyla tehlikeye girdiğini yazdı.

Yunanistan’ın bu yöndeki kesin kararını Eylül ayı içerisinde kesinleştirmesinin beklendiğini, kararın kesinleşmesi durumunda ise hem Kıbrıs Cumhuriyeti, hem de İsrail’in enerji güvenliğinin tehlikeye gireceğini belirten gazete, konuya ilişkin temaslarda bulunmak adına İsrail hükümetinin Milli Güvenlik konuları danışmanının Kıbrıs’ın güneyine gittiğini aktardı.

Gazete, bu gelişmelerin, Türkiye ile KKTC arasında elektrik enerji kablosu döşenmesi projesi sebebiyle her iki ülke tarafından yakından takip edildiğini belirtirken, Euroasia Interconnector projesinin başarısız olmasının, Kıbrıs’ın güneyinde yaşanacak bir enerji eksikliğinin KKTC’den, dolayısıyla da Türkiye’den giderilmesi anlamına geleceğini savundu.

Etiketler

İlgili Makaleler

Bağımsızlık Yolu’ndan Gazimağusa Belediyesi’ne karşı ortak mücadele çağrısı

5 Eylül 2019

İstanbul Sözleşmesi nedir? Kadın örgütleri sözleşmenin uygulanması için neden ısrarlı?

27 Ağustos 2019

Surlariçi’nde stres attılar

26 Ağustos 2019

Gündemde Kamu Mali Yönetimi Yasa Tasarısı vardı

20 Ağustos 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı