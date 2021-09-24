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Hayvan üreticilerine Brucella zararları bugün ödendi
Büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticilerine brucella tazminatları bugün ödendi.
Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan verilen bilgiye göre, Brucella Eradikasyon Projesi kapsamında “Hayvancılık Zorunlu Sigorta Tüzüğü” gereğince Haziran 2021- Ağustos 2021 dönemine ait toplam 644 bin 250 TL’lik tazminat ödemesi yapıldı.
52 büyükbaş ve 651 küçükbaş hayvan vakası için 36 üreticiye verilen tazminat çekleri, kimlik kartlarını ibraz etme koşuluyla Genel Tarım Sigortası Fonu’ndan alınabiliyor.